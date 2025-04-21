Ученые выяснили, что перенесшие COVID-19 люди болеют чаще и дольше

Переболевшие коронавирусом имеют повышенный риск подхватить другие инфекции. В течение года такие люди болели на 20-50% чаще.
Ученые из Университета Сент-Луиса провели исследование, показавшее значительное повышение риска инфицирования различными заболеваниями среди перенесших COVID-19. Для этого специалисты изучили медицинские карты свыше 200 тысяч пациентов, кто болел ковидом, и сопоставили их с показателями здоровья почти полумиллиона здоровых людей.
Выяснилось, что спустя год после выздоровления переболевшие коронавирусом пациенты показывали большую склонность к развитию бактериальных инфекций, вирусных болезней, грибковых поражений, респираторных болезней и тяжелых состояний дыхательной системы, пишут американские СМИ. Пока неясно, какие именно механизмы способствуют такому увеличению рисков, требуются дальнейшие исследования.
Есть основания полагать, что перенесенный ковид может ослаблять иммунитет на длительный срок, нарушая целостность слизистых оболочек и повышая их уязвимость перед патогенными микроорганизмами