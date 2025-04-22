7 способов спасти свою кожу, если на Пасху переели сладостей

Если в минувшие выходные вы немного увлеклись пасхальными куличами и шоколадными яйцами, то вы не одиноки.
Какие подручные средства использовать, чтобы вернуть здоровое сияние коже и помочь ей восстановиться после злоупотребления сладостями, рассказала nypost.com Ольга Скидан, дерматолог и лицензированный косметолог.
Яблочный уксус
«Из-за высокого содержания жиров и рафинированных сахаров чрезмерное употребление шоколада может вызвать появление прыщей, но, к счастью, у вас, скорее всего, уже есть дешёвое и эффективное средство на кухне»,
— сказала Скайдан.
Уксус не нужно употреблять внутрь, достаточно смешать с двумя частями воды, закрыть глаза и нанести ватным диском на лицо.
Корица и мед
«Корица не только вкусная, но и обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами»,
— отметила эксперт.
В сочетании с чайной ложкой мёда это настоящий элексир для кожи, который борется с высыпаниями, вызванными перееданием сладкого. Добавьте их в теплый чай.
Кроме того, исследования показывают, что корица помогает организму расщеплять жир и даже предотвращает диабет.
Вода
Важно пить как можно больше воды после того, как вы съели слишком много сладостей. Это поможет коже быстро вернуться в нормальное состояние.
«Хотя во время праздников можно есть всё, что душе угодно, вредная пища наполняет ваш организм токсинами, и вам нужно выводить их, чтобы избежать жирной кожи и закупоренных пор»,
— отметила диетолог.
Растительные средства
«Когда наступает понедельник после Пасхи, и на вашей коже отражаются последствия злоупотребления быстрыми углеводами, растительные добавки, такие как куркума, зелёный чай или корень лопуха, могут помочь восстановить её. Благодаря своим противовоспалительным свойствам эти натуральные средства могут облегчить состояние кожи после долгих выходных»,
— говорит Ольга Скидан.
Также все перечисленные растительные средства обладают дополнительными полезными свойствами. Было доказано, что зелёный чай, в частности, предотвращает деменцию, болезни сердца и рак.
Витамин С
В любой форме, от натуральных фруктов и ягод до аптечных добавок, витамин C придаст сил телу и мозгу.
«Когда вы поддаётесь своей тяге к сладкому, на помощь приходит витамин C. Весь этот сахар разрушает коллаген — строительный материал вашей кожи, — а витамин C заставляет ваш организм вырабатывать его в большом количестве, защищая от пигментных пятен, мелких морщин и тусклости кожи и сохраняя её сияние»,
— отметила диетолог.
Пищевые волокна
Диетолог призвала бороться с последствиями переедания, дополнив свой рацион несколькими полезными продуктами.
«В перерывах между поеданием конфет и шоколада обязательно ешьте здоровую пищу, богатую клетчаткой. На вашей тарелке должно быть много весенних овощей, таких как редис, кресс-салат, морковь и бобы, а также фруктов с высоким содержанием клетчатки, таких как яблоки и клубника, чтобы выводить токсины из организма»,
— сказала она.
Холодные ложки
Когда под глазами появляются следы вчерашнего переедания, чайные ложки — ваше секретное оружие.
В качестве альтернативы она предлагает завернуть кубики льда в ткань или положить валики для лица в холодильник. Холод сужает кровеносные сосуды и стимулирует кровообращение, уменьшая отёки, припухлости и воспаление. И хотя холодовая терапия может быть неприятной, она точно эффективна.