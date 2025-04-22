Бананы и 10 других продуктов, которые понижают кровяное давление

Высокое кровяное давление встречается очень часто и является основной причиной ишемической болезни сердца и инсульта. Но есть способы контролировать и снижать давление с помощью диеты.
Доктор Анита Лейтон, профессор Университета Ватерлоо в Канаде и одна из авторов нового исследования, сказала:
«Наше исследование показывает, что добавление в рацион продуктов, богатых калием, таких как бананы или фасоль, может оказать более положительное влияние на кровяное давление, чем просто сокращение потребления натрия».
Предыдущие исследования подтверждают эту теорию. Так, результаты исследования, опубликованные в European Heart Journal, показали, что у тех, кто употребляет в пищу много продуктов с высоким содержанием калия, вероятность сердечного приступа или инсульта была на 13% ниже.
11 продуктов, которые могут снизить кровяное давление
Бананы
Цитрусовые
Исследования показали, что апельсины, грейпфруты и лимоны могут помочь в регулировании кровяного давления, если употреблять их в умеренных количествах. Можно, например, включить в свой рацион апельсин или грейпфрут в виде сока или полноценного перекуса.
Авокадо
Лосось
Было установлено, что жирная рыба, такая как лосось, снижает кровяное давление, поскольку богата калием и является отличным источником омега-3. Даже если вы едите жирную рыбу всего один или два раза в неделю, это может помочь повысить уровень калия в организме.
Шпинат
Листовая зелень, такая как шпинат, полезна для здоровья, поскольку содержит много калия, магния и антиоксидантов, которые укрепляют сердце и сердечно-сосудистую систему.
Нежирный натуральный йогурт
Курага
Большинство фруктов и овощей богаты калием, в том числе сушёные абрикосы, которые также содержат много витаминов и клетчатки. Можно добавить сухофрукты в овсяные хлопья или гранолу, чтобы получить порцию калия.
Цельнозерновой хлеб и макаронные изделия
Замена на цельнозерновые такие версии ваших любимых продуктов, таких как хлеб и макароны, может помочь снизить риск сердечных заболеваний и высокого кровяного давления.
Орехи и семечки
Фасоль
И белая фасоль, и чёрная фасоль — это сложные углеводы, а еще они содержат в два раза больше калия, чем бананы, согласно Healthline. Вы можете включать эти универсальные продукты в свой рацион разными способами, например, добавлять их в салаты, рагу, супы и карри.
Ягоды
Клубника, черника и малина богаты антиоксидантами и калием, и, как показали исследования, они также могут снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, борясь с высоким кровяным давлением и болезнями сердца.