Бананы и 10 других продуктов, которые понижают кровяное давление

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Высокое кровяное давление встречается очень часто и является основной причиной ишемической болезни сердца и инсульта. Но есть способы контролировать и снижать давление с помощью диеты.

Врачи часто рекомендуют употреблять меньше соли, чтобы снизить кровяное давление, которое также связано с хроническими заболеваниями почек, сердечной недостаточностью и деменцией. Однако новые исследования показывают, что повышение уровня калия может быть более полезным.

Доктор Анита Лейтон, профессор Университета Ватерлоо в Канаде и одна из авторов нового исследования, сказала:

«Наше исследование показывает, что добавление в рацион продуктов, богатых калием, таких как бананы или фасоль, может оказать более положительное влияние на кровяное давление, чем просто сокращение потребления натрия».

Предыдущие исследования подтверждают эту теорию. Так, результаты исследования, опубликованные в European Heart Journal, показали, что у тех, кто употребляет в пищу много продуктов с высоким содержанием калия, вероятность сердечного приступа или инсульта была на 13% ниже.

К продуктам, богатым калием, относятся цельные продукты, такие как орехи, злаки, чечевица, а также овощи и фрукты. Ниже перечислены 11 самых полезных вариантов, которыми эксперты поделились с uk.style.yahoo.com.
Фото: страница сайта uk.style.yahoo.com

11 продуктов, которые могут снизить кровяное давление

Бананы

Взрослым в возрасте от 19 до 64 лет необходимо 3500 мг калия в день, и бананы — отличный источник калия. Один банан содержит около 450 мг калия, а также магний и витамины B и C. Это быстрый перекус, который можно включить в свой рацион, или добавить в смузи по утрам.

Цитрусовые

Исследования показали, что апельсины, грейпфруты и лимоны могут помочь в регулировании кровяного давления, если употреблять их в умеренных количествах. Можно, например, включить в свой рацион апельсин или грейпфрут в виде сока или полноценного перекуса.

Авокадо

Авокадо, богатое полезными жирами и витаминами, также является отличным источником калия. В одной половине фрукта содержится до 345 мг, и в нём мало натрия, что делает его идеальным дополнением к здоровому рациону.

Лосось

Было установлено, что жирная рыба, такая как лосось, снижает кровяное давление, поскольку богата калием и является отличным источником омега-3. Даже если вы едите жирную рыбу всего один или два раза в неделю, это может помочь повысить уровень калия в организме.

Шпинат

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Листовая зелень, такая как шпинат, полезна для здоровья, поскольку содержит много калия, магния и антиоксидантов, которые укрепляют сердце и сердечно-сосудистую систему.

Нежирный натуральный йогурт

Молочные продукты с низким содержанием жира — ещё один хороший источник калия, и их употребление связано с понижением артериального давления.

Курага

Большинство фруктов и овощей богаты калием, в том числе сушёные абрикосы, которые также содержат много витаминов и клетчатки. Можно добавить сухофрукты в овсяные хлопья или гранолу, чтобы получить порцию калия.

Цельнозерновой хлеб и макаронные изделия

Замена на цельнозерновые такие версии ваших любимых продуктов, таких как хлеб и макароны, может помочь снизить риск сердечных заболеваний и высокого кровяного давления.

Орехи и семечки

Горсть орехов или семян, таких как тыквенные семечки, льняное семя, грецкие орехи и миндаль, — это питательная закуска, так как они богаты жизненно важными витаминами и минералами, в том числе калием. Хотя в настоящее время нет доказательств того, что они снижают кровяное давление, они являются хорошим источником полезных жиров, а более высокое содержание орехов в рационе связано с более низким уровнем холестерина, согласно Heart Foundation.

Фасоль

И белая фасоль, и чёрная фасоль — это сложные углеводы, а еще они содержат в два раза больше калия, чем бананы, согласно Healthline. Вы можете включать эти универсальные продукты в свой рацион разными способами, например, добавлять их в салаты, рагу, супы и карри.

Ягоды

Клубника, черника и малина богаты антиоксидантами и калием, и, как показали исследования, они также могут снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, борясь с высоким кровяным давлением и болезнями сердца.

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