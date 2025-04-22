Токсичный оптимизм: почему это плохо и как понять, что это про вас, рассказали исследователи

Жизнь с позитивным настроем, когда «стакан наполовину полон», обычно считается плюсом, но, как предупреждают эксперты, слишком позитивный настрой в ущерб другим чувствам — это плохо.
По мнению специалистов, такое поведение может проявляться в отрицании негативных эмоций других людей и «настаивании на позитивном мышлении». Это работает как в отношении других, что обычно приводит к тому, что круг общения токсичного оптимиста резко сокращается, так и в отношении него самого, поскольку подавление негативных эмоций грозит психосоматическими расстройствами и нервными срывами.
Как понять, что вы – токсичный оптимист
Эксперты из лаборатории Individual Differences Research (IDR) разработали трёхминутный «тест на токсичную личность», который поможет человеку понять, не слишком ли он оптимистичен.
Тест состоит из десяти утверждений, в том числе:
- «Я скрываю или маскирую свои негативные чувства».
- «Когда кто-то грустит, я подбадриваю его, говоря что-то вроде «могло быть и хуже».
- «Я думаю, что люди, которые слишком зацикливаются на своих проблемах, вместо того чтобы оставаться позитивными, скорее всего впадут в депрессию».
- «Я стараюсь просто смириться с чем-то плохим, отбрасывая свои негативные эмоции».
- «Я притворяюсь счастливым, даже когда это не так».
- «Я преуменьшаю свой негативный опыт с помощью утверждений или цитат, которые заставляют меня чувствовать себя лучше».
- «Я отмахиваюсь от сложных вопросов с помощью утверждений вроде «что есть, то есть».
Пользователям предлагается ответить на каждое из них одним из трёх вариантов: «Это не про меня», «Отчасти ко мне подходит», «Определённо это я».
Создатели теста подчёркивают, что это не точная психологическая оценка, которую, по их словам, должен проводить только квалифицированный специалист. Однако, это повод задуматься.
Не все так однозначно
Сторонники позитивного мышления признают, что дарить по-настоящему хорошие эмоции может быть полезно.
Например, если в ответ на признание в том, что человеку плохо, вы скажете, чтобы он попробовал улыбнуться, это может обесценить его чувства.
А на внутреннем уровне попытки подавить негативные эмоции в себе могут парадоксальным образом усилить их в долгосрочной перспективе.
«С негативными эмоциями трудно справляться, но это не значит, что мы не должны их испытывать. Проживать все свои эмоции, как положительные, так и отрицательные, — это часть человеческой природы и жизни в этом мире»,
— написали авторы теста.