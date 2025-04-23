5 коварных фруктов, которые помогают прибавить несколько лишних килограммов

Фрукты часто называют природными сладостями, богатыми витаминами и клетчаткой, но некоторые из них могут способствовать набору веса, если употреблять их в большом количестве.
В условиях, когда каждый второй взрослый человек стремится поддерживать свой вес или пытается его сбросить, важно понимать, какие фрукты могут повлиять на него. Высокое содержание сахара, обманчивые размеры порций и распространённые привычки в питании могут превратить эти полезные продукты в коварных виновников набора веса.
Диетологи назвали rollingout.com пять фруктов, которые могут привести к набору веса, если употреблять их в неограниченном количестве, а также дали советы, как наслаждаться этими фруктами, не опасаясь за объемы своей талии.
Бананы повышают уровень сахара в крови
Бананы, которые часто выбирают в качестве перекуса из-за их портативности и приятного вкуса, могут быть скрытым источником лишних калорий. В банане средних размеров содержится около 27 граммов сахара и 105 калорий, а его гликемический индекс быстро повышает уровень сахара в крови, что может привести к чувству голода уже вскоре после еды.
В 2025 году, когда в тренде смузи и десерты на основе бананов, легко превысить норму потребления, особенно если смешивать несколько бананов в одном блюде или напитке. Для тех, кто следит за своим весом, употребление более чем одного-двух бананов в день может привести к набору веса, особенно в сочетании с высококалорийными продуктами, такими как арахисовое масло.
Чтобы наслаждаться бананами без вреда для здоровья, ешьте по одному небольшому фрукту в составе сбалансированного приёма пищи в сочетании с белком, например йогуртом, чтобы стабилизировать уровень сахара в крови.
Виноград заставляет быстро переесть
Виноград, любой — красный, зелёный или чёрный, — популярная закуска, но из-за его небольшого размера сложно контролировать порции. В одной чашке винограда — примерно 32 ягоды — содержится 23 грамма сахара и 104 калории, и обычно за один присест съедают гораздо больше, особенно если перекусывают под любимый сериал.
На фуршетных столах виноград часто подают вместе с сырами и крекерами, что еще больше стимулирует накопление калорий. Высокое содержание фруктозы в винограде обеспечивает быстрый прилив энергии, но не насыщает надолго, оставляя место для дополнительных перекусов.
Чтобы контролировать потребление винограда, отмеряйте одну чашку и ешьте его медленно, лучше всего в сочетании с горстью орехов, чтобы не переедать.
Манго скрывает концентрированную сладость
Манго, которое любят за его тропический вкус, является кладезем питательных веществ, но содержит много сахара. В одном среднем манго содержится около 45 граммов сахара и 200 калорий, что почти вдвое больше, чем в других фруктах, таких как яблоки.
Манго часто используется в смузи, салатах и десертах, его едят большими порциями или сушат, и в одной чашке сухого манго может содержаться более 300 калорий. Насыщенный вкус манго маскирует то, как быстро накапливаются калории.
Чтобы получать удовольствие от манго, ограничьтесь половиной плода на порцию, в идеале — в свежем виде, чтобы избежать концентрированных сахаров в сушёных вариантах, и сочетайте с продуктами, богатыми клетчаткой, например, листовой зеленью.
Вишня соблазняет бесконечными перекусами
Вишня с её ярким цветом и кисло-сладким вкусом — излюбленное летнее лакомство, но им легко увлечься. В чашке вишен без косточек — примерно 20 штук — содержится 19 граммов сахара и 97 калорий, и так хочется продолжать есть их снова и снова, особенно во время дружеских посиделок.
Сейчас в тренде напитки и выпечка с вишней, которые добавляют скрытые калории к и без того сладкой ягоде. Из-за низкого содержания клетчатки по сравнению с другими ягодами, такими как малина, вишня менее сытная, и это грозит соблазном дополнительных перекусов.
Чтобы наслаждаться вишней без переедания, ограничьте порцию одной чашкой и сочетайте с источником белка, например, с творогом, чтобы усилить чувство насыщения и предотвратить бессмысленное поглощение вишни и черешни килограммами.
Ананас — калорийный сюрприз
Ананас с его сочной тропической мякотью является основным ингредиентом фруктовых салатов и коктейлей, но содержание сахара в нём может застать вас врасплох. В одной чашке нарезанного кусочками ананаса содержится 16 граммов сахара и 82 калории, но одна порция часто бывает намного больше, особенно если нарезать его свежим или использовать в смузи.
Частое употребление ананаса, особенно в консервированном виде, может привести к набору веса. Вызываемая им высокая гликемическая нагрузка также может вызывать приступы голода, что приводит к перееданию.
Чтобы наслаждаться ананасом с пользой для здоровья, ограничьтесь порцией в полстакана, сочетайте его с продуктами, богатыми клетчаткой, например, с семенами чиа, и избегайте консервированных ананасов в сиропе.
Как наслаждаться фруктами без вреда для фигуры
Сбалансированное потребление фруктов должно быть осознанным.
Отмеряйте порции с помощью чашки или весов, чтобы не переедать, особенно когда речь идет о фруктах с высоким содержанием сахара, такими как манго или виноград.
Сочетайте фрукты с белком или полезными жирами — например, ломтики яблока с миндальным маслом или вишню с греческим йогуртом, — чтобы замедлить пищеварение и почувствовать насыщение.
Отдавайте предпочтение цельным фруктам, а не сокам или сушёным фруктам, в которых больше сахара и калорий. Например, в чашке свежего ананаса 82 калории, а в чашке сушёного — более 400.
Ешьте фрукты в первой половине дня, чтобы направлять во благо полученную энергию, и отдавайте предпочтение продуктам с низким содержанием сахара, таким как ягоды или цитрусовые, в качестве ежедневных перекусов.
Эти привычки, которых придерживаются 55% людей, соблюдающих диету, согласно недавним исследованиям, помогут сбросить вес.