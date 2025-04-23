В России разрабатывают следующее поколение аналога «Оземпика» в таблетках

Компания «Промомед» разрабатывает новое поколение отечественного препарата для лечения ожирения и сахарного диабета в форме таблеток.
Об этом ТАСС сообщили в биофармацевтической компании.
На прошлой неделе американская компания Eli Lilly объявила о создании эффективного препарата для борьбы с ожирением и диабетом в таблетированной форме. Это событие привело к падению акций на 10% ее основного соперника — датской корпорации Novo Nordisk, которая производит «Оземпик», доступный исключительно в виде инъекций.
В «Промомеде» добавили, что они работают над различными формами выпуска новых препаратов, включая как таблетки, так и пролонгированные инъекции.
В 2024 году был зафиксирован значительный интерес к этому препарату по всему миру, в то время как в России наблюдается растущая популярность аналогов «Оземпика», выпускаемых отечественными компаниями. В 2023 году Министерство здравоохранения России зарегистрировало два препарата-аналога с международным непатентованным названием семаглутид, созданные компаниями «Промомед» и «Герофарм».
Таблетки считаются более удобными для пациентов, а также проще и дешевле в транспортировке и хранении.