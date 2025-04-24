Почему завтрак нужно делать «королевским»

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Почему завтрак считается самым важным приемом пищи за день, рассказала врач-диетолог Алена Капустина.

 Фото: PxHere
По ее словам в рамках беседы с RuNews24.ru, после ночного сна организм находится в состоянии голодания и ему нужна энергия для запуска жизненно важных процессов. Калорийный завтрак помогает восполнить запасы гликогена в печени и мышцах, что, в свою очередь, обеспечивает стабильный уровень сахара в крови и предотвращает чувство слабости и усталости.

Кроме того, полноценный завтрак способствует улучшению обмена веществ. Исследования показывают, что люди, которые едят сытно утром, лучше контролируют свой аппетит в течение дня и реже переедают на обед или ужин. Это, по мнению специалиста, помогает поддерживать здоровый вес и снижает риск развития метаболических заболеваний.

Капустина также подчеркнула, что калорийный завтрак положительно влияет на когнитивные функции, такие как концентрация внимания, память и работоспособность, что особенно важно для детей, подростков и людей, ведущих активный умственный или физический труд.

Она рекомендовала включать в утренний рацион белки (яйца, творог), сложные углеводы (цельнозерновой хлеб, овсянка), полезные жиры (орехи, авокадо) и свежие овощи или фрукты. Такой сбалансированный завтрак обеспечит организм необходимыми питательными веществами и энергией на несколько часов.

Так, «королевский» завтрак — это не только вкусно, но и полезно, он задает тон всему дню, помогает поддерживать здоровье и улучшает качество жизни.

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