Почему завтрак нужно делать «королевским»

Почему завтрак считается самым важным приемом пищи за день, рассказала врач-диетолог Алена Капустина.
Кроме того, полноценный завтрак способствует улучшению обмена веществ. Исследования показывают, что люди, которые едят сытно утром, лучше контролируют свой аппетит в течение дня и реже переедают на обед или ужин. Это, по мнению специалиста, помогает поддерживать здоровый вес и снижает риск развития метаболических заболеваний.
Капустина также подчеркнула, что калорийный завтрак положительно влияет на когнитивные функции, такие как концентрация внимания, память и работоспособность, что особенно важно для детей, подростков и людей, ведущих активный умственный или физический труд.
Так, «королевский» завтрак — это не только вкусно, но и полезно, он задает тон всему дню, помогает поддерживать здоровье и улучшает качество жизни.