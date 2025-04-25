Как использовать кондиционер, чтобы случайно не продуло

С наступлением тепла россияне традиционно разделяются на два лагеря в вопросе использования кондиционеров.
В офисах довольно часто возникают споры по поводу сплит-систем. По результатам опроса, проведенного исследовательским центром, трое из десяти россиян признаются, что конфликтуют на эту тему. Компромисс удается достичь лишь в половине случаев. Около трети опрошенных склоняются к тому, что предпочли бы находиться в жарком помещении, чем под струей холодного воздуха. Особенно активно эти споры ведут сотрудники в возрасте от 35 до 44 лет.
Эксперты, среди которых врач функциональной диагностики и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин, утверждают, что заболеть из-за кондиционера действительно возможно. Он отметил, что неверное использование этого устройства может привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая пневмонию. Для появления осложнений, по словам Кондрахина, достаточно всего 10-15 минут нахождения под холодным воздухом, который при неправильной настройке кондиционера может обрушиться на тело.
По мнению врача, также следует учитывать риски, связанные с накоплением пыли и грибка в испарителе, особенно если устройство долгое время не использовалось. При включении эти вредные частицы начинают распространяться по помещению.
Кроме того, следует помнить о том, что кондиционеры высушивают воздух, поэтому рекомендуется использовать увлажнитель или больше пить воды. Также есть необходимость в том, чтобы разница между температурой в помещении с кондиционером и уличной температурой не превышала 10 градусов. Постепенное охлаждение помещения также имеет важное значение: резкое снижение температуры, если вернуться с улицы, может быть опасным. Кондрахин советует понижать температуру медленно — на градус каждые 30-40 минут.