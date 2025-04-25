Как использовать кондиционер, чтобы случайно не продуло

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С наступлением тепла россияне традиционно разделяются на два лагеря в вопросе использования кондиционеров.

 Фото: Pxhere
Одни не представляют себе жизни без этих устройств и используют их на полную катушку, другие же уверены, что находиться под кондиционером небезопасно для здоровья. В вопросе о правильном использовании кондиционеров и их влиянии на здоровье разобралось 360.ru.

В офисах довольно часто возникают споры по поводу сплит-систем. По результатам опроса, проведенного исследовательским центром, трое из десяти россиян признаются, что конфликтуют на эту тему. Компромисс удается достичь лишь в половине случаев. Около трети опрошенных склоняются к тому, что предпочли бы находиться в жарком помещении, чем под струей холодного воздуха. Особенно активно эти споры ведут сотрудники в возрасте от 35 до 44 лет.

Эксперты, среди которых врач функциональной диагностики и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин, утверждают, что заболеть из-за кондиционера действительно возможно. Он отметил, что неверное использование этого устройства может привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая пневмонию. Для появления осложнений, по словам Кондрахина, достаточно всего 10-15 минут нахождения под холодным воздухом, который при неправильной настройке кондиционера может обрушиться на тело.

По мнению врача, также следует учитывать риски, связанные с накоплением пыли и грибка в испарителе, особенно если устройство долгое время не использовалось. При включении эти вредные частицы начинают распространяться по помещению.

Тем не менее, при правильном использовании кондиционер может значительно облегчить переносимость жары. Кондрахин акцентировал внимание на том, что процесс охлаждения требует особого подхода. Верно настроенный кондиционер должен обеспечивать баланс между теплом, которое он вырабатывает, и его рассеиванием. Важно, чтобы струя воздуха не направлялась прямо на человека, а находилась в верхней части помещения, где скапливается горячий воздух.

Кроме того, следует помнить о том, что кондиционеры высушивают воздух, поэтому рекомендуется использовать увлажнитель или больше пить воды. Также есть необходимость в том, чтобы разница между температурой в помещении с кондиционером и уличной температурой не превышала 10 градусов. Постепенное охлаждение помещения также имеет важное значение: резкое снижение температуры, если вернуться с улицы, может быть опасным. Кондрахин советует понижать температуру медленно — на градус каждые 30-40 минут.

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