5 правил для защиты от нападения клещей

Роспотребнадзор рассказал о главных правилах, которые помогут защититься от укуса клещей.
Рекомендуется в лесу надевать и головной убор – кепку или бандану.
Как отметили в Роспотребнадзоре, одежда с плотными манжетками также уменьшит вероятность проникновения клещей.
Третий важный аспект – выбор маршрута. Лучше избегать высокой травы, кустарников и зарослей. Вместо них человеку рекомендуется передвигаться по центру тропинок, не задевая растительность.
Каждые 30 минут прогулки нужно проверять открытые участки кожи. После возвращения домой необходимо полностью осмотреть тело, уделив особенное внимание подмышкам, паху, шее и области за ушами, а также волосистой части головы.
Одежду нужно встряхнуть и постирать.
Ранее Роспотребнадзор сообщал, что за прошедшую неделю клещи покусали 369 петербуржцев.