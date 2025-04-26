5 правил для защиты от нападения клещей

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Роспотребнадзор рассказал о главных правилах, которые помогут защититься от укуса клещей.

Фото: Pxhere
В первую очередь, важно надевать правильную одежду. Лучше выбирать вещи светлого цвета, так как на них легче заметить клеща. От укусов помогут защититься длинные рукава и штаны, которые необходимо заправить в носки и обувь.

Рекомендуется в лесу надевать и головной убор – кепку или бандану.

Как отметили в Роспотребнадзоре, одежда с плотными манжетками также уменьшит вероятность проникновения клещей.

Второе правило – использование репеллентов и акарицидов, которые отпугивают и убивают клещей. Акарицидные средства, от которых клещи погибают, наносить нужно на одежду, а не на кожу.

Третий важный аспект – выбор маршрута. Лучше избегать высокой травы, кустарников и зарослей. Вместо них человеку рекомендуется передвигаться по центру тропинок, не задевая растительность.

Каждые 30 минут прогулки нужно проверять открытые участки кожи. После возвращения домой необходимо полностью осмотреть тело, уделив особенное внимание подмышкам, паху, шее и области за ушами, а также волосистой части головы.

Одежду нужно встряхнуть и постирать.

Среди дополнительных мер в Роспотребнадзоре назвали прививку от клещевого энцефалита, обработку дачного участка акарицидами и проверку домашних животных после прогулок.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что за прошедшую неделю клещи покусали 369 петербуржцев.

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