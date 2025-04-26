Холера проникла в Россию из Индии

В России выявлены два завозных случая холеры – у мужчин, вернувшихся из Индии.
Региональный Роспотребнадзор сообщил, что проведено установление контактов с 321 человеком — членами семьи, медиками скорой помощи, пассажирами и экипажем самолета — все они взяты под медицинское наблюдение. Среди пассажиров того же рейса также обнаружили возбудителя холеры: это был житель Воронежской области, летевший из Индии в Москву.
Он госпитализирован в инфекционный стационар и получает антибиотики, признаков заболевания у него нет. Все контактировавшие с ним люди также находятся под наблюдением, симптомов болезни у них не выявлено.
Ранее на пресс-конференции заместитель президента Российской академии образования допустил возможность завоза холеры в Россию, однако заверил, что опасности для населения нет, так как сегодня заболевание не так опасно благодаря современным лекарствам.
Также эксперты предупреждали, что привезти холеру можно, например, из Турции, поэтому рекомендуется избегать ненужных поездок в такие страны.
Холера – бактериальная инфекция, в острых вариантах течения у заболевшего начинается сильная водянистая диарея, которая сопровождается быстрым и потенциально смертельным обезвоживанием организма.