Какие симптомы указывают на заражение опасной инфекцией во время отпуска за границей

Человек может заподозрить у себя серьезную инфекцию, которой он мог заразиться в отпуске за рубежом, по нескольким симптомам.
По словам иммунолога Натальи Поповой, на возможную опасную болезнь указывают, в первую очередь, озноб и рвота, передает News.ru.
После возвращения из другой страны важно в течение двух месяцев тщательно следить за здоровьем. В особенности обращать внимание нужно на такие симптомы, как высокая температура, озноб, кашель, одышка, изменение голоса, головокружение, снижение зрения, неврологические нарушения.
Эти признаки могут появиться как вскоре после возвращения, так и спустя несколько недель после отпуска.
Недавно в Россию из Индии проникла холера – выявлено было два случая заражения. Сначала болезнь диагностировали у жителя Московской области, затем – у туриста из Воронежской области. Они оба проходят необходимое лечение.
В Роспотребнадзоре заявляли, что ситуация находится на контроле, рисков для распространения болезни в стране нет.