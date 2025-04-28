Кофе может снизить риск болезни Паркинсона

Употребление кофе может снизить риск развития болезни Паркинсона. Правда, этот же напиток способен вызвать ряд других заболеваний.
Об этом в беседе с News.ru рассказал невролог Дмитрий Кузьмин. По его словам, риск развития болезни Паркинсона можно уменьшить с помощью физической активности и отказа от алкоголя. Еще один совет — меньше нервничать и постараться максимально оградить себя от стресса. Кроме того, помогают положительные эмоции.
«От недуга также может защитить употребление кофе. При этом нужно помнить, что заядлые кофеманы имеют ряд заболеваний из-за этого напитка»,
— отметил эксперт.
Как считают врачи, кофе действительно способен уменьшить риск снижения когнитивных функций и даже предотвратить развитие болезней Альцгеймера и Паркинсона.