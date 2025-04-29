Эффективность российской вакцины от аллергии на березу станет понятна в июне-июле

Эффективность вакцины от аллергии на березовую пыльцу можно будет оценить уже в июне-июле 2025 года.
Соответствующую информацию в интервью телеканалу «Россия-24» предоставила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
Она пояснила, что сейчас начинается период пыления, и в исследовании приняло участие необходимые количество человек, что, по ее словам, позволит в июне-июле определить, насколько данная аллерговакцина оказывается эффективной.
Скворцова отметила, что на доклиническом этапе вакцину высоко оценили международные специалисты.
Ранее она рассказывала, что к концу 2025 года ожидается регистрация первой в мире вакцины от аллергии на пыльцу березы.