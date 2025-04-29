Минздрав включил в перечень жизненно важных только два инновационных лекарства

Из-за необходимости экономии средств список жизненно важных медицинских препаратов был дополнен всего двумя новинками.
Из восьми представленных заявок все члены комиссии единогласно одобрили включение лорлатиниба («Лорвиква» компании Pfizer) для лечения немелкоклеточного рака легкого с положительным ALK- геном и пэгцетакоплан («Эмпавели» от Swedish Orphan Biovitrum АВ) — для терапии пароксизмальной ночной гемоглобинурии. Данные препараты считаются жизненно важными и являются незаменимой терапией для определенного круга пациентов.
В это же время комиссия приняла решение отказаться включать в перечень асциминиб («Сцембликс») от Novartis для лечения хронического миелоидного лейкоза, трастузумаб дерукстекан («Энхерту») для генетически обусловленного рака груди с метастазами, а также неоцененные препараты от AstraZeneca: триме-лумаб («Имджудо») для неоперабельных случаев рака печени и легких.
Перечень ЖНВЛП включает лекарства, стоимость которых строго регулируется государством. Эти препараты обязательны к использованию по назначению в медучреждениях. После включения в перечень, такие лекарства предоставляются бесплатно или по скидке пациентам, имеющим право на льготы. Этот список ежегодно пересматривается и пополняется новыми современными препаратами, зачастую дорогостоящими, особенно если речь идет о высокозатратных заболеваниях.