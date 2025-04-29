Минздрав включил в перечень жизненно важных только два инновационных лекарства

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Из-за необходимости экономии средств список жизненно важных медицинских препаратов был дополнен всего двумя новинками.

Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова
Об этом было оглашено по итогам заседания комиссии, отвечающей за составление перечня жизненно важных и необходима лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и 14 высокозатратных нозологий (ВЗН). Это заседание стало первым за 2025 год.

Из восьми представленных заявок все члены комиссии единогласно одобрили включение лорлатиниба («Лорвиква» компании Pfizer) для лечения немелкоклеточного рака легкого с положительным ALK- геном и пэгцетакоплан («Эмпавели» от Swedish Orphan Biovitrum АВ) — для терапии пароксизмальной ночной гемоглобинурии. Данные препараты считаются жизненно важными и являются незаменимой терапией для определенного круга пациентов.

В это же время комиссия приняла решение отказаться включать в перечень асциминиб («Сцембликс») от Novartis для лечения хронического миелоидного лейкоза, трастузумаб дерукстекан («Энхерту») для генетически обусловленного рака груди с метастазами, а также неоцененные препараты от AstraZeneca: триме-лумаб («Имджудо») для неоперабельных случаев рака печени и легких.

Также не были одобрены лекарства для лечения множественной миеломы, заболеваний сетчатки глаза, ревматоидного артрита и тяжелой формы вторичного прогрессирования рассеянного склероза. Некоторые из этих медикаментов не имеют аналогов вовсе.

Перечень ЖНВЛП включает лекарства, стоимость которых строго регулируется государством. Эти препараты обязательны к использованию по назначению в медучреждениях. После включения в перечень, такие лекарства предоставляются бесплатно или по скидке пациентам, имеющим право на льготы. Этот список ежегодно пересматривается и пополняется новыми современными препаратами, зачастую дорогостоящими, особенно если речь идет о высокозатратных заболеваниях.

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