Роспотребнадзор опроверг угрозу распространения холеры в России

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В Роспотребнадзоре опровергли появившуюся в соцсетях информацию о письме «О мерах по профилактике острой холерной инфекции», якобы подписанном руководителем ведомства Анной Поповой.

В сообщении уточняется, что данная информация является полностью недостоверной. На сегодняшний день в России эпидемиологическая ситуация по холере считается стабильной и находится под постоянным контролем специалистов. В ведомстве также указали, что за последние 20 лет зарегистрированы лишь единичные случаи завозной холеры.

Также в стране проводятся профилактические мероприятия, направленные на управление рисками ухудшения ситуации, что способствует контролю над эпидемиологической обстановкой. Представители ведомства назвали фейком сообщение, в котором приводились рекомендации по использованию воды в условиях распространения холеры.

26 апреля Мойка78 рассказывала, что в России были выявлены два завозных случая холеры у мужчин, вернувшихся из Индии. Один из них 21 апреля прибыл в Москву после поездки с посещением нескольких городов, включая Непал. После возвращения в Подмосковье у него появились признаки недомогания, и госпитализация подтвердил диагноз холеры.

Региональный Роспотребнадзор сообщил, что было установлено контактное окружение — 321 человек, включая членов семьи, медиков скорой помощи, пассажиров и экипаж самолета, — все они взяты под медицинское наблюдение. Также на рейсе был обнаружен возбудитель холеры: житель Воронежской области, летевший из Индии в Москву.

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