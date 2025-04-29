Роспотребнадзор опроверг угрозу распространения холеры в России

В Роспотребнадзоре опровергли появившуюся в соцсетях информацию о письме «О мерах по профилактике острой холерной инфекции», якобы подписанном руководителем ведомства Анной Поповой.
Также в стране проводятся профилактические мероприятия, направленные на управление рисками ухудшения ситуации, что способствует контролю над эпидемиологической обстановкой. Представители ведомства назвали фейком сообщение, в котором приводились рекомендации по использованию воды в условиях распространения холеры.
Региональный Роспотребнадзор сообщил, что было установлено контактное окружение — 321 человек, включая членов семьи, медиков скорой помощи, пассажиров и экипаж самолета, — все они взяты под медицинское наблюдение. Также на рейсе был обнаружен возбудитель холеры: житель Воронежской области, летевший из Индии в Москву.