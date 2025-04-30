Минздрав намерен освободить врачей от непрофильной работы

Министерство здравоохранения РФ совместно с главврачами и региональными министрами занимается перестройкой процессов в медицинских организациях.
Как рассказала директор Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Ольги Кобяковой, целью этой работы является максимально освободить врачей от непрофильных и административных задач.
Ранее счетная палата России изучила эффективность использования средств обязательного медицинского страхования в 2021-2023 годах и пришла к выводу, что расходы можно сделать более экономичными, например, за счет снижения трудозатрат медработников на выполнение немедицинских функций.
Кобякова отметила, что под руководством Минздрава совместно с главными врачами и региональными министрами реализуется программа по перестройке рабочих процессов: делегируется ряд задач, таких как обзвоны пациентов, оформление направлений на анализы, приглашения на консультации и диспансеризацию, — все это передается среднему медицинскому и немедицинскому персоналу, сообщает РИА Новости.
Она указала, что в этих усилиях активно задействуются цифровые инструменты, включая искусственный интеллект. Кобякова выразила уверенность, что уже в ближайшие месяцы ожидается значимый результат.