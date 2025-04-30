Неонатальный скрининг новорожденных расширят в Петербурге

С 1 мая Петербург первым в России начнет проведение дополнительного обследования новорожденных на одну из редких наследственных болезней обмена веществ — дефицит декарбоксилазы ароматических L-аминокислот.
В связи с этим, расширенный неонатальный скрининг будет включать обследование на 37 заболеваний вместо 36, как это было ранее. Для лечения этой болезни имеется лекарство, которое включено в список препаратов, закупаемых фондом «Круг добра». Стоимость такого лечения оценивается примерно в 3 млн долларов.
Программа расширенного неонатального скрининга в России была запущена 1 января 2023 года. Тогда перечень наследственных заболеваний, включенных в стандартный «пяточный тест», был расширен с 5 до 36 позиций. Все выявленные заболевания либо поддаются лечению, либо позволяют скорректировать их симптомы и последствия.