Неонатальный скрининг новорожденных расширят в Петербурге

От /

С 1 мая Петербург первым в России начнет проведение дополнительного обследования новорожденных на одну из редких наследственных болезней обмена веществ — дефицит декарбоксилазы ароматических L-аминокислот.

Фото: Pxhere
В пресс-службе администрации Петербурга объяснили, что данное заболевание может привести к тяжелым неврологическим нарушениям, в том числе к ДЦП-подобным параличам и утрате функций головного мозга.

В связи с этим, расширенный неонатальный скрининг будет включать обследование на 37 заболеваний вместо 36, как это было ранее. Для лечения этой болезни имеется лекарство, которое включено в список препаратов, закупаемых фондом «Круг добра». Стоимость такого лечения оценивается примерно в 3 млн долларов.

Также все положительные образцы крови, взятые в Петербурге, направляются в референсную лабораторию Медико-генетического научного центра им. академика Н. П. Бочкова в Москве. В случае подтверждения диагноза последующее лечение будет предоставляться бесплатно для родителей, включая поддержку фонда.

Программа расширенного неонатального скрининга в России была запущена 1 января 2023 года. Тогда перечень наследственных заболеваний, включенных в стандартный «пяточный тест», был расширен с 5 до 36 позиций. Все выявленные заболевания либо поддаются лечению, либо позволяют скорректировать их симптомы и последствия.

Прокрутить вверх