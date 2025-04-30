ВПЧ, ВИЧ, грипп: какие вирусы могут вызывать онкологию

От /

Доктор медицинских наук, вирусолог Светлана Протасова сообщила, что 15-20% случаев рака во всем мире имеют вирусную природу.

В беседе с RuNews24.ru она рассказала, что каждый день у человека образуются тысячи измененных и злокачественных клеток, которые могут стать началом болезни.

Однако этого не происходит благодаря системе контроля, которая срабатывает за минуты.

Происходит выработка интерферона альфа – это противоопухолевый «щит» организма. Если он не справляется, на помощь приходит мощный «спецназ», состоящий из Т-лимфоцитов.

Все факторы, которые ослабляют врожденный иммунитет, могут способствовать возникновению злокачественной опухоли. Это может быть стресс, депрессия, избыток солнца, вредные вещества и вирусы.

Особенно опасны такие вирусы как ВИЧ, коронавирус и грипп – они сильно угнетают иммунитет и могут способствовать развитию злокачественных опухолей.

Еще один наиболее известный – вирус папилломы человека, который может спровоцировать развитие опухолей головы, шеи, а также рака шейки матки.

Другой распространенный в мире онкогенный вирус – вирус Эпштейна-Барра, который способствует развитию инфекционного мононуклеоза и опухолей (лимфомаБеркитта, лимфома Ходжкина, рак носоглотки и другие).

Также на возникновение рака может повлиять вирусы гепатита В (в 50% случаев рака печени) и С (25% случаев).
Прокрутить вверх