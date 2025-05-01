Когда ребенка вместо детсада лучше оставить дома

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Не рекомендуется водить детей в детский сад, если у них наблюдаются симптомы или признаки болезни.

Фото: Baltphoto / Михаил Киреев
Особенно, когда родители не могут определить или объяснить причины этих состояний, в беседе с RuNews24.ru объяснила педиатр Алена Хаджиева.

Она отметила, что если родители знают о наличии у ребенка хронического заболевания, например, аллергического ринита, особенно его проявления в слабой форме, то в таком случае ребенка вполне можно отправлять в сад.

Аналогично, при наличии у ребенка атопического дерматита с незначительными или временными обострениями. Тогда малыш тоже допускается посещение учреждения. В остальных ситуациях, когда родители сомневаются в причине симптомов или если признаки болезни значительно ухудшают самочувствие ребенка, лучше показать малыша специалисту.

Педиатр подчеркнула, что в список проявлений недомогания входят любые признаки нездоровья, такие как сыпь, насморк, боль или сонливость. Все остальные признаки требуют обязательного осмотра врача.

Хаджиева отметила, что данное правило важно по двум причинам:

во-первых, состояние ребенка может внезапно ухудшиться, что увеличивает риск осложнений;

во-вторых, есть риск заражения других детей, особенно тех, у кого ослабленный иммунитет или хронические заболевания.

Поэтому контакт с больным ребенком может привести к более тяжелому течению болезни у окружающих его детей.

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