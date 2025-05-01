Когда ребенка вместо детсада лучше оставить дома

Не рекомендуется водить детей в детский сад, если у них наблюдаются симптомы или признаки болезни.
Она отметила, что если родители знают о наличии у ребенка хронического заболевания, например, аллергического ринита, особенно его проявления в слабой форме, то в таком случае ребенка вполне можно отправлять в сад.
Аналогично, при наличии у ребенка атопического дерматита с незначительными или временными обострениями. Тогда малыш тоже допускается посещение учреждения. В остальных ситуациях, когда родители сомневаются в причине симптомов или если признаки болезни значительно ухудшают самочувствие ребенка, лучше показать малыша специалисту.
Хаджиева отметила, что данное правило важно по двум причинам:
во-первых, состояние ребенка может внезапно ухудшиться, что увеличивает риск осложнений;
во-вторых, есть риск заражения других детей, особенно тех, у кого ослабленный иммунитет или хронические заболевания.
Поэтому контакт с больным ребенком может привести к более тяжелому течению болезни у окружающих его детей.