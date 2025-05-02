Может ли витамин С помочь защитить ваше сердце? Вот что говорит наука

Для всех, кто страдает диабетом 2-го типа и прочими хроническими заболеваниями, защита сердца является обязательным условием продолжительной жизни. И теперь новое исследование показывает, что даже такое простое действие, как употребление в пищу большего количества продуктов, богатых витамином С (болгарский перец, клубника, цитрусовые, листовая зелень и т.п.), может существенно изменить ситуацию в вашу пользу.
Что показало исследование
Для этого исследователи измерили уровень витамина C в крови испытуемых и проследили, сколько свежих фруктов и овощей употребляли участники испытания.
Вот что они обнаружили:
- Примерно у 1 из 8 участников наблюдался дефицит витамина С.
- У людей с более низким уровнем витамина C была значительно выше вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний.
- Даже с учётом других факторов риска (таких как возраст, вес и здоровье почек) связь между низким уровнем витамина C и проблемами с сердцем всё равно сохранялась.
Почему витамин С так важен
Витамин C нужен не только для иммунитета. Это мощный антиоксидант, который помогает защитить клетки от повреждений, вызванных окислительным стрессом — процессом, который усиливается у людей с диабетом и тесно связан с заболеваниями сердца.
Выводы
Если вы страдаете диабетом 2-го типа или просто хотите позаботиться о своём сердце, то простой шаг, который можно предпринять уже сегодня, — есть больше свежих, ярких овощей и фруктов.
Несколько отличных вариантов продуктов с высоким содержанием витамина С:
- красный болгарский перец,
- клубника,
- цитрусовые,
- брокколи,
- шпинат и капуста.
По словам исследователей, пользу могут принести абсолютно любые виды фруктов, овощей, ягод, листовой зелени. Все они в той или иной степени содержат витамин С, при этом чем свежее сорванный или выкопанный плод, тем выше в нем будет уровень этого витамина.