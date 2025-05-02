Может ли витамин С помочь защитить ваше сердце? Вот что говорит наука

От /

Для всех, кто страдает диабетом 2-го типа и прочими хроническими заболеваниями, защита сердца является обязательным условием продолжительной жизни. И теперь новое исследование показывает, что даже такое простое действие, как употребление в пищу большего количества продуктов, богатых витамином С (болгарский перец, клубника, цитрусовые, листовая зелень и т.п.), может существенно изменить ситуацию в вашу пользу.

Что показало исследование

Фото: страница сайта cleanplates.com
В недавнем исследовании, результаты которого были опубликованы в BMC Nutrition, учёные из Университета Вероны изучили здоровье 200 взрослых людей, у которых ранее был диагностирован диабет 2-го типа, и попытались проследить взаимосвязь между состоянием участников исследования и уровнем витамина С в их организме.

Для этого исследователи измерили уровень витамина C в крови испытуемых и проследили, сколько свежих фруктов и овощей употребляли участники испытания.

Вот что они обнаружили:

  • Примерно у 1 из 8 участников наблюдался дефицит витамина С.
  • У людей с более низким уровнем витамина C была значительно выше вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний.
  • Даже с учётом других факторов риска (таких как возраст, вес и здоровье почек) связь между низким уровнем витамина C и проблемами с сердцем всё равно сохранялась.

Почему витамин С так важен

Перец. Фото: PxHere

Витамин C нужен не только для иммунитета. Это мощный антиоксидант, который помогает защитить клетки от повреждений, вызванных окислительным стрессом — процессом, который усиливается у людей с диабетом и тесно связан с заболеваниями сердца.

И хотя существуют пищевые добавки (аптечный витамин С в виде порошков, таблеток, сиропов), это исследование подчёркивает важность получения витамина C из натуральных продуктов. Цельные продукты содержат комплекс питательных веществ, которые, вполне вероятно, действуют сообща, поддерживая здоровье сердца, чего не могут обеспечить таблетки.

Выводы

Если вы страдаете диабетом 2-го типа или просто хотите позаботиться о своём сердце, то простой шаг, который можно предпринять уже сегодня, — есть больше свежих, ярких овощей и фруктов.

Несколько отличных вариантов продуктов с высоким содержанием витамина С:

  • красный болгарский перец,
  • клубника,
  • цитрусовые,
  • брокколи,
  • шпинат и капуста.

По словам исследователей, пользу могут принести абсолютно любые виды фруктов, овощей, ягод, листовой зелени. Все они в той или иной степени содержат витамин С, при этом чем свежее сорванный или выкопанный плод, тем выше в нем будет уровень этого витамина.

Прокрутить вверх