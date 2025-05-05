Подмосковные врачи захватом «крысиный зуб» вытащили ложку из желудка девочки

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Врачи детского клинического центра имени Рошаля в Подмосковье оказали помощь юной пациентке, случайно проглотившей ложку.

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
Как сообщается на сайте Минздрава Московской области, столовый прибор был отчетливо виден на рентгеновском снимке.

По словам 14-летней девочки, она пыталась извлечь застрявший в горле кусок яблока с помощью 15-сантиметровой ложки, но нечаянно ее проглотила. После осмотра и диагностики ее срочно направили в хирургическое отделение.

Медики обнаружили, что ложка застряла в таком положении: узкий конец упирался в стенку желудка, а широкий — направлялся в сторону двенадцатиперстной кишки. Инородный предмет извлекли при помощи специального медицинского захвата – «крысиного зуба».

Как пояснили врачи, операция заняла около часа и завершилась благополучно. Ложка не успела причинить пациентке серьезных повреждений.

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