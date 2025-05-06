Новая информация о диабете 5-го типа: никто не знает, как его лечить

После долгих лет споров ученые наконец сошлись во мнении, что существует еще один тип диабета. Официально названный «диабетом 5-го типа», он вызван не генетическим сбоем или перееданием. Эта форма диабета поражает наиболее уязвимых людей в мире, усугубляя их страдания. Она поражает молодых людей, страдающих от недоедания, которые не могут позволить себе нормально питаться, обычно в странах с низким уровнем дохода.
Диабет пятого типа стал официальным диагнозом
Только в апреле 2025 года дебаты прекратились, когда Международная федерация диабета, или IDF, признала диабет 5-го типа официальным диагнозом.
Что такое диабет 5 типа
Это заболевание проявляется у подростков и молодых людей с недостаточным весом, в основном в Африке и Азии, а также у людей с опасно низким индексом массы тела.
В 2010 году, узнав о странном феномене худых диабетиков, которым, по какой-то причине, не помогает инсулин, доктор Мередит Хокинс основала Глобальный институт диабета, чтобы возглавить международные усилия по выявлению основных причин диабета, связанного с недоеданием.
В 2022 году она и её команда показали, что у пациентов с диабетом 5-го типа есть странная генетическая мутация, которая подавляет выработку инсулина, и её нельзя исправить с помощью инъекций.
Как лечить диабет 5-го типа
Доктор Хокинс говорит, что, хотя пока нет достаточного количества исследований, подтверждающих это, пациенты потенциально могут справиться самостоятельно с этим заболеванием с помощью диеты с высоким содержанием белка и низким содержанием углеводов.
По крайней мере, теперь, когда у него есть имя и номер, он, возможно, наконец-то получит заслуженное внимание.