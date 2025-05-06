Новая информация о диабете 5-го типа: никто не знает, как его лечить

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После долгих лет споров ученые наконец сошлись во мнении, что существует еще один тип диабета. Официально названный «диабетом 5-го типа», он вызван не генетическим сбоем или перееданием. Эта форма диабета поражает наиболее уязвимых людей в мире, усугубляя их страдания. Она поражает молодых людей, страдающих от недоедания, которые не могут позволить себе нормально питаться, обычно в странах с низким уровнем дохода.

Существование 5-го типа диабета обсуждалось более 70 лет. Впервые его диагностировали на Ямайке в 1955 году, а в 1980-х Всемирная организация здравоохранения ненадолго признала его существование. Однако в 1999 году от этой темы отказались из-за «отсутствия доказательств».

Диабет пятого типа стал официальным диагнозом

Фото: vice.com

Только в апреле 2025 года дебаты прекратились, когда Международная федерация диабета, или IDF, признала диабет 5-го типа официальным диагнозом.

Эта новая (но в то же время старая) форма диабета, которую также называют MODY, или диабетом взрослых, возникает в молодом возрасте. Поджелудочная железа отказывает не потому, что человек переедает и, а потому, что он не получает питание в необходимом количестве.

Что такое диабет 5 типа

Это заболевание проявляется у подростков и молодых людей с недостаточным весом, в основном в Африке и Азии, а также у людей с опасно низким индексом массы тела.

Его часто ошибочно диагностируют как диабет 1-го типа у пациентов, которым затем ошибочно назначают инсулин, который в этом случае может быстро снизить уровень сахара в крови до опасного для жизни уровня.

В 2010 году, узнав о странном феномене худых диабетиков, которым, по какой-то причине, не помогает инсулин, доктор Мередит Хокинс основала Глобальный институт диабета, чтобы возглавить международные усилия по выявлению основных причин диабета, связанного с недоеданием.

В 2022 году она и её команда показали, что у пациентов с диабетом 5-го типа есть странная генетическая мутация, которая подавляет выработку инсулина, и её нельзя исправить с помощью инъекций.

Как лечить диабет 5-го типа

Лекарство от диабета 5-го типа не изобрели. По крайней мере, пока.

Доктор Хокинс говорит, что, хотя пока нет достаточного количества исследований, подтверждающих это, пациенты потенциально могут справиться самостоятельно с этим заболеванием с помощью диеты с высоким содержанием белка и низким содержанием углеводов.

Никто не знает, как лечить диабет 5-го типа, но теперь, когда он официально признан на международном уровне, возможно, больше средств будет направлено на поиск лечения.

По крайней мере, теперь, когда у него есть имя и номер, он, возможно, наконец-то получит заслуженное внимание.

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