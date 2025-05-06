Рост заболеваемости почек во всем мире назвали «скрытой эпидемией»

Заболевание почек — серьёзное, но часто пускаемое на самотек состояние, затрагивающее миллионы людей. Научный журнал Nature назвал болезни почек «скрытой эпидемией», поскольку сейчас они занимают третье место в списке наиболее быстро растущих причин смертности во всём мире.
Несмотря на всю опасность болезней почек, их часто недооценивают по сравнению с такими заболеваниями, как рак и болезни сердца.
По данным Penn Medicine, 90% заболевших не знают, что у них ХБП, вплоть до поздних стадий, что очень усложняет раннюю диагностику.
Кто в группе риска
Есть факторы, которые повышают вероятность развития заболеваний почек, в том числе:
- сахарный диабет,
- высокое кровяное давление,
- сердечно-сосудистые патологии,
- лишний вес,
- проблемы с почками в семейном анамнезе.
Распространённость этих хронических заболеваний во всём мире может быть связана с тем, что болезни почек становятся всё более распространёнными.
В отличие от таких широко известных заболеваний, как рак или болезни сердца, болезни почек привлекают относительно мало внимания. Однако смертность от ХБП растёт.
Почему случаи заболевания почек становятся все более частыми
ХБП развивается, когда почки повреждаются и перестают нормально функционировать, что может привести к серьёзным осложнениям, таким как высокое кровяное давление и болезни сердца.
Распространённость заболеваний почек неуклонно растёт. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, процент взрослых американцев с ХБП вырос с 12,9% в период с 2001 по 2004 год до 13,9% в период с 2017 по март 2020 года.
Болезни почек чаще встречаются у женщин и значительно чаще у взрослых старше 65 лет.
Как лечат хроническую болезнь почек
Лечение заболеваний почек требует изменения в образе жизни и медицинского вмешательства. Современные методы лечения включают препараты для контроля артериального давления, уменьшения отёков, лечения анемии и контроля уровня холестерина. Однако при тяжёлых повреждениях почек может потребоваться более интенсивное лечение.
Пересадка почки от здорового донора подходит не всем и сопряжена с трудностями, в то числе связанными с поисками донора. Даже после трансплантации пациенты должны пожизненно принимать лекарства, чтобы предотвратить отторжение.
Профилактика ХБП
Для профилактики заболевания врачи рекомендуют сократить употребление соли до рекомендованных 5 г в сутки, исключить продукты с высоким содержанием кислот и прочих консервантов, отдавать предпочтение пище, приготовленной на пару или в духовке.
Способствует поддержанию здоровья почек отказ от курения, употребления алкоголя, поддержание нормального веса и сокращение употребления белков и жиров.
Также рекомендуется следить за уровнем артериального давления и уровнем сахара в крови.