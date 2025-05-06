Смертоносный грибок из США может охватить Россию и Европу из-за изменения климата

Климатические изменения рискуют спровоцировать экспансию опасных грибковых инфекций в Европе и России.
Специалисты прогнозируют, что к концу 21 века ареал Aspergillus fumigatus — одного из наиболее патогенных видов — может расшириться на 77%. Это создаст риски для здоровья примерно 9 млн жителей Европы, особенно для пациентов с хроническими легочными заболеваниями и ослабленным иммунитетом. Также рискует пострадать и Россия.
Экономические последствия также вызывают обеспокоенность. Отдельные разновидности, в частности Aspergillus flavus, угрожают сельскохозяйственным угодьям, поражая зерновые культуры. Прогнозируется их распространение в северные регионы Китая, Скандинавии, России и Аляски, тогда как традиционные места обитания в тропиках могут стать менее благоприятными для этих микроорганизмов.