Смертоносный грибок из США может охватить Россию и Европу из-за изменения климата

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Климатические изменения рискуют спровоцировать экспансию опасных грибковых инфекций в Европе и России.

Фото: Мойка78/Валентин Егоршин
Согласно данным исследования Манчестерского университета, опубликованным в Independent, глобальное потепление создает условия для распространения потенциально смертельных грибковых заболеваний в регионах, где они ранее не представляли серьезной угрозы. В центре внимания ученых оказались микроорганизмы рода Aspergillus, способные вызывать тяжелые поражения дыхательной системы и внутренних органов.

Специалисты прогнозируют, что к концу 21 века ареал Aspergillus fumigatus — одного из наиболее патогенных видов — может расшириться на 77%. Это создаст риски для здоровья примерно 9 млн жителей Европы, особенно для пациентов с хроническими легочными заболеваниями и ослабленным иммунитетом. Также рискует пострадать и Россия.

Уникальная особенность данных микроорганизмов заключается в их способности активно размножаться при температуре человеческого тела (37 градусов), что значительно повышает их патогенный потенциал. Как отмечает профессор Норман ван Рейн, подобные изменения могут привести к кардинальному перераспределению зон инфекционной опасности в ближайшие годы.

Экономические последствия также вызывают обеспокоенность. Отдельные разновидности, в частности Aspergillus flavus, угрожают сельскохозяйственным угодьям, поражая зерновые культуры. Прогнозируется их распространение в северные регионы Китая, Скандинавии, России и Аляски, тогда как традиционные места обитания в тропиках могут стать менее благоприятными для этих микроорганизмов.

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