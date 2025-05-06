Выпускников медвузов в России собираются обязать работать в госклиниках

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Минздрав предложил ввести обязательную отработку для бюджетников-медиков.

Фото: Baltphoto /Ирина Мотина
На портале официальный правовых актов появился проект закона, обязывающий выпускников бюджетных отделений медицинских вузов и колледжей отработать установленный срок в учреждениях системы ОМС. Согласно инициативе, невыполнение этого требования повлечет за собой возмещение затрат на обучение в тройном размере.

Проект претерпел изменения по сравнению с первоначальной версией, но сохранил ключевые положения. Выпускники медицинских и фармацевтических специальностей должны будут трудоустроиться в течение года после окончания учебы либо продолжить образование. Максимальный срок отработки составляет три года, но для отдельных специальностей и регионов (например, Крайнего Севера) может быть сокращен.

В отличие от советской системы распределения, выпускники смогут самостоятельно выбирать место работы среди государственных и частных клиник, участвующих в системе ОМС. Размер компенсации за невыполнение обязательств увеличен с двукратного до трехкратного размера затрат на обучение. При шестилетнем обучении сумма может превысить 3,5 млн рублей.

В Минздраве поясняют необходимость нововведений тем, что 35% выпускников вузов и 40% выпускников колледжей после бюджетного обучения не идут работать в государственную систему здравоохранения. Это усугубляет кадровый дефицит, который сейчас составляет 29 тыс. врачей и 63 тыс. средних медработников.

По мнению ведомства, работа в системе ОМС позволит молодым специалистам быстрее получить практический опыт благодаря наставничеству и взаимодействию с высококвалифицированными коллегами. Однако эксперты и профсоюзы сомневаются в эффективности меры, прогнозируя лишь временное решение проблемы – отток кадров, по их мнению, просто отложится на несколько лет.

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