Выпускников медвузов в России собираются обязать работать в госклиниках

Минздрав предложил ввести обязательную отработку для бюджетников-медиков.
Проект претерпел изменения по сравнению с первоначальной версией, но сохранил ключевые положения. Выпускники медицинских и фармацевтических специальностей должны будут трудоустроиться в течение года после окончания учебы либо продолжить образование. Максимальный срок отработки составляет три года, но для отдельных специальностей и регионов (например, Крайнего Севера) может быть сокращен.
В отличие от советской системы распределения, выпускники смогут самостоятельно выбирать место работы среди государственных и частных клиник, участвующих в системе ОМС. Размер компенсации за невыполнение обязательств увеличен с двукратного до трехкратного размера затрат на обучение. При шестилетнем обучении сумма может превысить 3,5 млн рублей.
По мнению ведомства, работа в системе ОМС позволит молодым специалистам быстрее получить практический опыт благодаря наставничеству и взаимодействию с высококвалифицированными коллегами. Однако эксперты и профсоюзы сомневаются в эффективности меры, прогнозируя лишь временное решение проблемы – отток кадров, по их мнению, просто отложится на несколько лет.