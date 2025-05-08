За неделю клещи покусали 222 петербуржцев, в лидерах Пушкинский район

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В Петербурге и Ленобласти за неделю зафиксированы сотни укусов клещей.

Фото: Pxhere
По данным Роспотребнадзора по городу и области, за период с 1 по 7 мая в медучреждения Петербурга обратились 222 человека, пострадавших от укусов клещей, включая 40 детей. Наибольшее количество случаев (11) зарегистрировано в Пушкинском районе.

В других районах города зафиксировано:

  • 3 укуса в Выборгском, Кировском и Колпинском районах;
  • 2 случая в Приморском, Курортном и Невском районах.

В пяти случаях укусы привели к заражению клещевым боррелиозом.

В Ленобласти за тот же период зарегистрировано 339 обращений по поводу укусов клещей. Наибольшее количество пострадавших отмечено в:
  • Гатчинском районе (74 случая);
  • Всеволожском районе (55 случаев);
  • Тихвинском районе (49 случаев).

Случаев заболеваний инфекциями, передающимися через укусы клещей, в области не выявлено.

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