За неделю клещи покусали 222 петербуржцев, в лидерах Пушкинский район

В Петербурге и Ленобласти за неделю зафиксированы сотни укусов клещей.
По данным Роспотребнадзора по городу и области, за период с 1 по 7 мая в медучреждения Петербурга обратились 222 человека, пострадавших от укусов клещей, включая 40 детей. Наибольшее количество случаев (11) зарегистрировано в Пушкинском районе.
В других районах города зафиксировано:
- 3 укуса в Выборгском, Кировском и Колпинском районах;
- 2 случая в Приморском, Курортном и Невском районах.
В пяти случаях укусы привели к заражению клещевым боррелиозом.
В Ленобласти за тот же период зарегистрировано 339 обращений по поводу укусов клещей. Наибольшее количество пострадавших отмечено в:
- Гатчинском районе (74 случая);
- Всеволожском районе (55 случаев);
- Тихвинском районе (49 случаев).
Случаев заболеваний инфекциями, передающимися через укусы клещей, в области не выявлено.