Как бороться с аллергией с помощью диеты и фильтров для носа

Бороться с аллергией помимо лекарств можно с помощью диеты, фильтров для носа и иммунотерапии аллергенами.
Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала аллерголог-иммунолог Каринэ Варданян.
На ночь их лучше снимать.
Для борьбы с проявлением аллергии также можно ограничить некоторые продукты. По словам медика, это сработает только при перекрестной аллергии, когда организм воспринимает белки продуктов как схожие с аллергенами пыльцы растений.
Пациентам с аллергией на ольху лучше есть меньше груш, фундука и киви.
Использовать также можно АСИТ (аллерген специфическая иммунотерапия) или иммунотерапию аллергенами.
Врач добавил, что к такому методу нужно прибегать на фоне отсутствия симптомов, не в сезон цветения.
Наиболее эффективна эта терапия окажется для людей с реакцией на пыль, плесень, шерсть животных и укусы насекомых.