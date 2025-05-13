Как бороться с аллергией с помощью диеты и фильтров для носа

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Бороться с аллергией помимо лекарств можно с помощью диеты, фильтров для носа и иммунотерапии аллергенами.

Аллергия. Фото: pxhere

Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала аллерголог-иммунолог Каринэ Варданян.

Противоаллергенные фильтры для носа вставляют в носовые ходы. Они задерживают аллергены, не затрудняя дыхание. С фильтрами-затычками можно реже принимать лекарства, долго находиться на улице, посещать спортзал и контактировать с животными.

На ночь их лучше снимать.

Для борьбы с проявлением аллергии также можно ограничить некоторые продукты. По словам медика, это сработает только при перекрестной аллергии, когда организм воспринимает белки продуктов как схожие с аллергенами пыльцы растений.

При аллергии на березу стоит ограничить в рационе фрукты с косточками и орехи. Аллергикам на полынь не рекомендуется есть много сельдерея, моркови, некоторые приправы, к примеру, кориандр.

Пациентам с аллергией на ольху лучше есть меньше груш, фундука и киви.

Использовать также можно АСИТ (аллерген специфическая иммунотерапия) или иммунотерапию аллергенами.

В рамках АСИТ человек получает маленькие дозы аллергена под язык. Можно выбрать формат таблеток или капель. За несколько лет регулярного проведения АСИТ организм адаптируется к аллергену, неприятные симптомы уменьшаются или исчезают полностью.

Врач добавил, что к такому методу нужно прибегать на фоне отсутствия симптомов, не в сезон цветения.

Наиболее эффективна эта терапия окажется для людей с реакцией на пыль, плесень, шерсть животных и укусы насекомых.

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