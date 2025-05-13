Стоматолог рассказал, портятся ли зубы под винирами

Виниры не вредят зубам, при необходимости их можно снять и заменить на новые, рассказал стоматолог Андрей Хохлов.
По словам медика, если человек хочет переделать виниры, то никаких проблем с этим не будет.
«Главной задачей, которая стоит перед специалистом, является понимание запроса пациента»,
— отметил Хохлов.
Стоматолог объяснил, что после изучения пожеланий пациента врач создает новый дизайн, после чего примеряет его с помощью специальных методик. Если клиенту нравится результат – старые виниры снимаются, устанавливаются временные, а позже – постоянные.
Хохлов добавил, что ключевое условие долговечности конструкции заключается в том, что она минимально воздействует на зубные ткани.
«Самое главное при работе с пациентом – аккуратная обработка и максимальное сохранение ткани для создания надежной опоры»,
— рассказал врач.
Медик добавил, что любой винир хорошо клеится к эмали, поэтому обработку зуба рекомендуется проводить в пределах эмали. Если же ее проводят в пределах дентина, лучше делать коронку.