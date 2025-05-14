Пожилые люди с широким кругом общения реже страдают от болезней, чем те, кто проводит время только с семьей

Новое исследование проливает свет на тесную связь между социальными взаимодействиями и здоровьем в пожилом возрасте и открывает неожиданный путь к улучшению здоровья пожилых людей.
В ходе исследования, результаты которого были опубликованы в Journal of Aging and Health, в течение десяти лет велось наблюдение за более чем 1500 пожилых людей.
Под руководством Лисетт Пьедра, профессора социальной работы в Университете Иллинойса в Урбане-Шампейне, и Джеймса Ивенюка, старшего научного сотрудника Исследовательского центра общественного мнения при Чикагском университете, были определены три типа социального взаимодействия, в которое были вовлечены участники исследования — расширенное, целенаправленное и ограниченное. Эти три типа отражали степень социальной активности людей с возрастом.
Что показало исследование
Люди, которые участвовали в расширенном социальном взаимодействии — том, которое отличается разнообразными и активными связями с окружающими, — сообщали о минимальном уровне проблем со здоровьем, что было тесно связано с общим благополучием.
Те, чья социальная активность была ограниченной — сосредоточенной на более мелких и изолированных группах, в основном, вокруг собственной семьи, — сообщали о значительно более низком уровне здоровья.
Целенаправленное социальное взаимодействие занимало промежуточное положение, обеспечивая эмоциональную поддержку пожилым людям, но в ограниченном объеме. Речь идет о том, что данная группа пенсионеров выходила за пределы семьи, но только для решения конкретных проблем, например, похода по магазинам или посещения поликлиники.
В начале исследования люди из группы с ограниченной социальной активностью сообщали о значительно более плохом состоянии здоровья. Однако к концу исследования и в группе с ограниченной, и в группе с целенаправленной активностью показатели здоровья были хуже, чем у людей из группы с расширенными социальными связями, хотя, согласно результатам исследования, разрыв сократился.
Социальная изоляция и одиночество могут пагубно сказаться на психическом и физическом здоровье. Социальные связи пожилых людей могут сократиться из-за плохого здоровья, потери близких, бедности, дискриминации, языкового барьера или проживания в сельской местности или небезопасных районах,
— сказала профессор Пьедра.
Одним из наиболее обнадеживающих результатов исследования стало то, что некоторые люди со временем смогли расширить свои связи.
Несмотря на то, что у людей из группы с целенаправленным социальным взаимодействием было меньше связей, они сообщали о меньшем чувстве одиночества, чем люди из группы с ограниченной социальной активностью. Это говорит о том, что частые и значимые взаимодействия могут смягчать последствия ограниченного количества контактов. Кроме того, эта группа отличалась высокой мобильностью: более 43% людей из группы целенаправленного взаимодействия перешли к более обширным социальным связям во время исследования, а 22% перешли в более изолированную группу с ограниченным взаимодействием.
Напротив, более 85% тех, кто изначально был в ограниченной группе, остались в ней, что подчёркивает стабильность — и уязвимость — этого типа, как объяснили исследователи.
Если вы начинаете с ограниченной социальной активности, вероятность того, что вы из неё выйдите, невелика. Многие уязвимые люди, такие как пожилые женщины, с большей вероятностью со временем заметят, что их социальные связи ослабевают и становятся ограниченными,
— отметили авторы исследования.
Исследование также показало, что женщины, темнокожие участники и самые пожилые респонденты с большей вероятностью переходили от расширенных связей к более узким, что отражает совокупное влияние старения, вдовства и структурных барьеров.
По словам Пьедры, потеря супруга или близкого друга может привести к быстрому сокращению социального круга общения, особенно у тех, кто состоит в тесных связях.
Если вы пожилая женщина и ваша социальная жизнь вращается вокруг вашего мужа, его смерть может привести к тому, что круг ваших знакомых сократится. Точно так же, если вы живёте в районе с высоким уровнем преступности, в сельской местности, где мало развлечений, если у вас ограниченные возможности передвижения или инвалидность, вам может быть сложнее поддерживать социальные связи,
— отметила профессор.
Однако, социальные взаимодействия не статичны. При наличии подходящих возможностей и поддержки пожилые люди могут выстраивать более прочные и насыщенные отношения, несмотря на факторы риска.
Это была положительная сторона. Мы увидели, что во всех группах люди стали активнее общаться. Это даёт нам повод для надежды. Мы знаем, что эти социальные связи особенно важны с возрастом и что одиночество сильно влияет на когнитивное и физическое здоровье. Без насыщенной социальной жизни качество жизни сильно падает. Нам следует понять, кто находится в группе риска, и подумать о создании индивидуальных мер общественного здравоохранения, чтобы каждый мог жить долго и счастливо,
— сделали вывод исследователи.