Утренняя чашка кофе медленно убивает вас, и вот почему

Чашка кофе — лучший способ повысить свою продуктивность по утрам. Этот напиток улучшает концентрацию внимания, бодрит и заряжает энергией. Но этот прилив энергии может дорого вам обойтись.
Новое исследование показывает, что утренняя чашка кофе может незаметно нарушить хрупкий гормональный баланс вашего организма, особенно если вы пьёте его регулярно, каждый день.
Кофеин не просто бодрит. Он активирует гормоны стресса, нарушает сон и может влиять на всё — от уровня сахара в крови до полового влечения.
И это еще не все.
Многие гормональные побочные эффекты накапливаются со временем, а это значит, что ежедневный латте может вызывать усталость, набор веса или перепады настроения, а вы будете гадать, с чем это связано.
Ниже перечислены основные причины, почему кофе по утрам – не лучший выбор.
Перегрузка кортизолом: почему время имеет значение
Давайте начнём с кортизола, естественного «гормона пробуждения» вашего организма. По данным Evinature, употребление кофе с утра повышает уровень кортизола выше естественного, переводя организм в режим длительного стресса. Хроническая перестимуляция может привести к истощению надпочечников, нестабильности настроения и даже профессиональному выгоранию.
По сути, кофеин воздействует на вашу нервную систему, переводя организм в состояние «бей или беги». Если вы уже испытываете стресс, то этот дополнительный стимул может принести больше вреда, чем пользы.
Неожиданный всплеск уровня эстрогена
Исследования также показывают, что кофе может повышать уровень эстрогена, особенно у женщин репродуктивного возраста. В одной из статей Medical News Today подчёркивается, что кофеин по-разному влияет на уровень эстрогена в зависимости от этнической принадлежности и метаболизма. У тех, кто уже страдает от доминирования эстрогена, например, при миоме или ПМС, кофе может ухудшить симптомы, такие как вздутие живота, перепады настроения и усталость.
Даже если вы не склонны к гормональным нарушениям, повышенный уровень эстрогена может нарушить весь ваш гормональный баланс, что приведёт к незначительным, но существенным последствиям для здоровья.
Нарушение работы щитовидной железы и потеря питательных веществ
Кофеин может нарушать работу щитовидной железы, препятствуя усвоению необходимых питательных веществ, таких как йод. Как подробно описано в недавнем обзоре PubMed, умеренное потребление кофе может положительно влиять на некоторые аспекты здоровья щитовидной железы, но чрезмерное потребление может замедлить выработку гормонов, особенно у людей с уже имеющимися проблемами со щитовидной железой.
Кроме того, мочегонные свойства кофе могут вымывать минералы, необходимые для выработки гормонов, — например, магний, цинк и селен. Если вы чувствуете вялость или упадок сил в середине дня, возможно, в этом виновата ваша утренняя чашка кофе.
Резистентность к инсулину и перепады уровня сахара в крови
Кофе не только влияет на уровень стресса и половых гормонов, но и на то, как организм перерабатывает сахар. Исследование, опубликованное в журнале Diabetes Care, показало, что кофеин снижает чувствительность к инсулину, что со временем может привести к нестабильному уровню сахара в крови и набору веса. Для людей с синдромом поликистозных яичников, преддиабетом или нарушениями обмена веществ ежедневное употребление кофе может быть скорее вредным, чем полезным.
В долгосрочной перспективе чёрный кофе может нарушить способность организма регулировать уровень глюкозы, особенно если вы пьёте его натощак.
Другие скрытые гормональные опасности
От нарушения выработки мелатонина и бессонницы до повышения уровня адреналина и тревожности — гормональный эффект от употребления кофе имеет далеко идущие последствия. Он может даже снижать уровень прогестерона, усиливать доминирование эстрогена, обезвоживать организм и вызывать гормональные прыщи. Привычка «выпить ещё одну чашку» также может быть связана с проблемами либидо и пищеварением, которые тесно связаны с гормональным здоровьем.
Выводы
Никто не говорит, что кофе – это зло. Многие исследования указываю на его пользу для здоровья. Но не стоит воспринимать кофе как безобидный и исключительно полезный напиток. Если вы испытываете усталость, стресс, проблемы со сном или гормональные нарушения, возможно, пришло время пересмотреть своё отношение к чашке кофе по утрам.