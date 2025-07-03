5 участков кожи, куда вы забываете наносить солнцезащитный крем (а нужно, по мнению дерматологов)

Согласно отчёту за 2023 год, опубликованному в научном журнале Cancers, несмотря на увеличение использования солнцезащитных средств, число случаев заболевания меланомой в одних только Соединенных Штатах выросло более чем на 40% в период с 2009 по 2019 год.
«SPF средства должен быть не менее 30, защита — широкого спектра действия, а основа – водостойкой»,
— говорит доктор Брендан Кэмп, сертифицированный дерматолог.
Но недостаточно просто выбрать правильный солнцезащитный крем — чтобы избежать повышенного риска развития рака кожи. Дерматологи говорят, что мы должны знать, когда наносить его, в каком объеме и как часто.
Помните, что солнцезащитному крему требуется около 15 минут, чтобы полностью впитаться и начать защищать кожу. И даже если у вас смуглая кожа, важно часто наносить солнцезащитный крем, так как даже самые тёмные оттенки кожи обеспечивают естественный SPF на уровне всего 13 вместо 30.
И последнее, но, возможно, самое важное: куда вы наносите солнцезащитные средства.
«Лицо, туловище, руки и ноги — это те части тела, на которые люди в первую очередь наносят солнцезащитный крем. Но есть множество участков тела, которые часто остаются без внимания или о которых мы забываем, когда спешим нанести солнцезащитное средство»,
— говорит эксперт.
А между тем, дерматологи рекомендуют наносить средство на всю кожу, не покрытую одеждой.
Ступни и пальцы ног
Когда дело доходит до защиты от солнца, о ступнях часто забывают — во-первых, потому что они могут быть в обуви, когда вы наносите средство, а во-вторых, потому что они могут быть мокрыми или покрыты песком.
Уши
Исследования показывают, что уши являются третьим по распространённости местом на теле, где может развиться рак кожи, и тем не менее многие люди забывают их защищать.
Одним из лучших солнцезащитных средств для этой области является минеральный стик с SPF, который позволяет наносить средство точечно, не допуская его попадания на волосы.
Губы
Веки
Самый простой способ защитить веки от солнца — постоянно носить солнцезащитные очки, но даже в этом случае солнцезащитный крем будет хорошим дополнением.
Кожа головы
Дерматологи рекомендуют носить широкополую шляпу, чтобы защитить кожу головы, но если вы планируете купаться, то нужно подумать о том, чтобы использовать жидкий или порошкообразный солнцезащитный крем для защиты открытых участков кожи, например, у корней волос.