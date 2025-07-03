5 участков кожи, куда вы забываете наносить солнцезащитный крем (а нужно, по мнению дерматологов)

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Согласно отчёту за 2023 год, опубликованному в научном журнале Cancers, несмотря на увеличение использования солнцезащитных средств, число случаев заболевания меланомой в одних только Соединенных Штатах выросло более чем на 40% в период с 2009 по 2019 год.

Исследователи связывают это с несколькими факторами, в том числе с глобальным потеплением и более высоким индексом ультрафиолетового излучения. Однако они также утверждают, что, хотя большинство людей знает, что нужно пользоваться солнцезащитными средствами, крем все равно наносят неправильно.
Фото: страница сайта mdpi.com

«SPF средства должен быть не менее 30, защита — широкого спектра действия, а основа – водостойкой»,

— говорит доктор Брендан Кэмп, сертифицированный дерматолог.

Но недостаточно просто выбрать правильный солнцезащитный крем — чтобы избежать повышенного риска развития рака кожи. Дерматологи говорят, что мы должны знать, когда наносить его, в каком объеме и как часто.

Согласно официальным рекомендациям, взрослым необходимо наносить не менее 30 мл солнцезащитного крема на всё лицо и тело. Кроме того, солнцезащитный крем рекомендуется наносить повторно каждые два часа, если вы долго находитесь на улице, а также после того, как вспотеете или искупаетесь.

Помните, что солнцезащитному крему требуется около 15 минут, чтобы полностью впитаться и начать защищать кожу. И даже если у вас смуглая кожа, важно часто наносить солнцезащитный крем, так как даже самые тёмные оттенки кожи обеспечивают естественный SPF на уровне всего 13 вместо 30.

И последнее, но, возможно, самое важное: куда вы наносите солнцезащитные средства.

«Лицо, туловище, руки и ноги — это те части тела, на которые люди в первую очередь наносят солнцезащитный крем. Но есть множество участков тела, которые часто остаются без внимания или о которых мы забываем, когда спешим нанести солнцезащитное средство»,

— говорит эксперт.

А между тем, дерматологи рекомендуют наносить средство на всю кожу, не покрытую одеждой.

Ниже перечислены наиболее распространённые места, которые обычно пропускают при нанесении солнцезащитного крема. Если их игнорировать, можно получить рак кожи, сообщили эксперты yahoo.com.
Фото: страница сайта yahoo.com

Ступни и пальцы ног

Когда дело доходит до защиты от солнца, о ступнях часто забывают — во-первых, потому что они могут быть в обуви, когда вы наносите средство, а во-вторых, потому что они могут быть мокрыми или покрыты песком.

Но если оставить эту часть тела незащищённой на солнце, она будет подвержена риску развития различных форм рака кожи, включая плоскоклеточную карциному. Хороший солнцезащитный крем для ног должен быть нежирным, водостойким и содержать высокий уровень SPF от 30 и выше.

Уши

Исследования показывают, что уши являются третьим по распространённости местом на теле, где может развиться рак кожи, и тем не менее многие люди забывают их защищать.

Одним из лучших солнцезащитных средств для этой области является минеральный стик с SPF, который позволяет наносить средство точечно, не допуская его попадания на волосы.

Губы

Как только наступает тёплая погода, эксперты советуют заменить средство от обветривания губ на бальзам с SPF широкого спектра действия. Если вы часто едите, пьёте или просто облизываете губы, лучше всего наносить бальзам как можно чаще.

Веки

Самый простой способ защитить веки от солнца — постоянно носить солнцезащитные очки, но даже в этом случае солнцезащитный крем будет хорошим дополнением.

Чтобы избежать раздражения, выбирайте средства, специально предназначенные для чувствительной зоны, в идеале — крем для кожи вокруг глаз с SPF.

Кожа головы

Дерматологи рекомендуют носить широкополую шляпу, чтобы защитить кожу головы, но если вы планируете купаться, то нужно подумать о том, чтобы использовать жидкий или порошкообразный солнцезащитный крем для защиты открытых участков кожи, например, у корней волос.

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