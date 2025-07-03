Что происходит с вашим организмом, если вы регулярно едите кабачки

Кабачок, универсальный, недорогой и вкусный овощ, летом становится одним из самых популярных продуктов. Он богат питательными веществами и приносит много пользы — от укрепления здоровья сердца до улучшения работы глаз и пищеварения.
Кабачки нормализуют работу пищеварительной системы
Этот овощ богат пищевыми волокнами, особенно если готовить его вместе с кожурой. Это делает кабачок важным продуктом для здорового пищеварения. Клетчатка увеличивает объём каловых масс, что может улучшить перистальтику кишечника и поддержать общее здоровье пищеварительной системы.
«Клетчатка и вода, содержащиеся в кабачках, помогают смягчить каловые массы и предотвратить запор, а также обеспечить питание полезных кишечных бактерий»,
— рассказала Саманта ДеВито, магистр наук, диетолог.
Кабачки нормализуют водный баланс кожи
Блюда из кабачков помогают организму восполнять ежедневную потребность в жидкости.
«Кабачки на 95 % состоят из воды. Этот овощ на самом деле может помочь предотвратить обезвоживание. Это отличный выбор, особенно в тёплые летние месяцы. Достаточное потребление жидкости необходимо для поддержания уровня энергии, регулирования температуры тела и обеспечения различных функций организма»,
— отметила Аманда Годман, магистр наук, диетолог.
Кабачки содержат антиоксиданты
Кабачки богаты антиоксидантами, которые помогают защитить клетки от повреждений, вызванных вредными свободными радикалами. Свободные радикалы образуются в результате естественных процессов в организме, но их количество может увеличиваться из-за воздействия дыма, загрязнения окружающей среды или нездорового питания.
Когда свободных радикалов становится слишком много, это может привести к окислительному стрессу — процессу, связанному с хроническими заболеваниями.
«Вы получите пользу от содержащихся в кабачках антиоксидантов, таких как витамин С и бета-каротин, которые помогают уменьшить воспаление и поддержать иммунитет»,
— пообещала Лиза Янг, доктор философии, диетолог.
Включение в рацион продуктов, богатых антиоксидантами, может помочь укрепить защитные силы организма в борьбе с такими заболеваниями, как болезни сердца и некоторые виды рака.
Кабачки поддерживают здоровье сердца
Этот скромный на вид овощ полезен для сердца благодаря содержанию калия и низкому уровню натрия. Калий помогает регулировать кровяное давление, противодействуя влиянию натрия.
«Кабачок — это кладезь полезных для сердца веществ, богатый калием и клетчаткой, что делает его отличным выбором для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы»,
— говорит Тоби Амидор, магистр наук, диетолог.
Кабачки поддерживают здоровье глаз
Антиоксиданты, содержащиеся в кабачках, полезны не только для внутренних органов, но и для глаз.
«В одном кабачке среднего размера содержится 4160 микрограммов лютеина и зеаксантина — каротиноидов необходимых для здоровья глаз. Лютеин и зеаксантин накапливаются в сетчатке, где проявляют свои антиоксидантные свойства, уменьшая повреждения глаз, вызванные возрастной макулярной дегенерацией»,
— говорит Эми Браунштейн, магистр наук, диетолог.
Питательная ценность кабачков
Кабачки содержат широкий спектр важных питательных веществ, которые нужны нашему организму для нормального функционирования.
Вот что содержится в одном небольшом сыром кабачке (около 100 граммов):
- Калории: 19
- Углеводы: 3 грамма
- Пищевые волокна: 1 грамм
- Общее количество сахаров: 2,5 грамма
- Белок: 1 грамм
- Общее количество жиров: 0,3 грамма
- Холестерин: 0 мг
- Натрий: 8 мг
- Витамин С: 18 мг (20 % от суточной нормы)
- Витамин B6: 0,2 мг (10 % от суточной нормы)
- Калий: 261 мг (6 % от суточной нормы)
Есть ли противопоказания для употребления кабачков?
Хотя кабачки считаются безопасными для большинства людей, следует помнить о некоторых мерах предосторожности при их употреблении.
Кроме того, кабачки содержат соединения под названием кукурбитацины, которые иногда придают им горький вкус. Употребление слишком горьких кабачков может привести к неприятным побочным эффектам, таким как боль в животе. Чтобы этого избежать, перед приготовлением или употреблением убедитесь, что кабачки свежие.
Также, как и в случае с любой другой пищей, важно прислушиваться к своему организму. Следите за возможными негативными реакциями, если пробуете кабачки впервые.
Четыре способа приготовить самые вкусные кабачки
Кабачки можно готовить самыми разными способами, но, к примеру, отварные или тушеные они могут показаться слишком пресными. Поэтому вот несколько креативных идей, которые помогут сделать кабачки хитом на вашем столе:
Приготовьте цукини-лапшу: для этого просто нарежьте кабачок специальным ножом на длинные спирали или тонкие полоски, пару минут отваривайте, а затем добавьте к ним свой любимый соус, чтобы получилось вкусное блюдо, похожее на пасту.
Обжарьте на гриле или запеките: смажьте ломтики кабачков оливковым маслом, посыпьте любимыми травами и обжарьте на гриле или запеките, чтобы получить простой гарнир.
Добавьте в хлеб или маффины: добавьте измельченные кабачки в свой любимый рецепт быстрого хлеба или маффинов, чтобы получить сочное и питательное блюдо.
Попробуйте фаршированные лодочки из цукини: вырежьте сердцевину из половинок некрупных кабачков, наполните их смесью из мясного фарша, овощей и сыра и запекайте до готовности.
Вопросы и ответы
Можно ли есть кабачки каждый день?
Да, в целом безопасно есть кабачки каждый день, если они спелые и не горькие. Регулярное употребление кабачков в пищу может обеспечить организм множеством питательных веществ и принести пользу для здоровья, например улучшить пищеварение и состояние сердца.
Можно ли есть кабачки сырыми?
Как лучше всего хранить кабачки?
Храните свежие кабачки в холодильнике — лучше всего в ящике для овощей, — чтобы они дольше оставались свежими. Старайтесь использовать их в течение недели, чтобы они сохранили свой вкус и текстуру.
Много ли углеводов в кабачках?
В кабачках относительно мало углеводов — всего около 3 граммов в небольшом кабачке, что делает их отличным выбором для тех, кто худеет.
Почему кабачки иногда горчат?
Горечь в кабачках часто возникает из-за высокого содержания кукурбитацинов — природных соединений, которые содержатся в таких растениях, как огурцы, тыквы, дыни и кабачки. Чтобы узнать о горечи заранее, попробуйте небольшой кусочек кабачка в сыром виде перед приготовлением блюда.