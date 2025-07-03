Что происходит с вашим организмом, если вы регулярно едите кабачки

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Кабачок, универсальный, недорогой и вкусный овощ, летом становится одним из самых популярных продуктов. Он богат питательными веществами и приносит много пользы — от укрепления здоровья сердца до улучшения работы глаз и пищеварения.

Но что происходит с организмом, когда вы включаете кабачок в свой рацион? Об этом эксперты рассказали eatingwell.com.
Фото: страница сайта eatingwell.com

Кабачки нормализуют работу пищеварительной системы

Этот овощ богат пищевыми волокнами, особенно если готовить его вместе с кожурой. Это делает кабачок важным продуктом для здорового пищеварения. Клетчатка увеличивает объём каловых масс, что может улучшить перистальтику кишечника и поддержать общее здоровье пищеварительной системы.

«Клетчатка и вода, содержащиеся в кабачках, помогают смягчить каловые массы и предотвратить запор, а также обеспечить питание полезных кишечных бактерий»,

— рассказала Саманта ДеВито, магистр наук, диетолог.

Кабачки нормализуют водный баланс кожи

Блюда из кабачков помогают организму восполнять ежедневную потребность в жидкости.

«Кабачки на 95 % состоят из воды. Этот овощ на самом деле может помочь предотвратить обезвоживание. Это отличный выбор, особенно в тёплые летние месяцы. Достаточное потребление жидкости необходимо для поддержания уровня энергии, регулирования температуры тела и обеспечения различных функций организма»,

— отметила Аманда Годман, магистр наук, диетолог.

Кабачки содержат антиоксиданты

Кабачки богаты антиоксидантами, которые помогают защитить клетки от повреждений, вызванных вредными свободными радикалами. Свободные радикалы образуются в результате естественных процессов в организме, но их количество может увеличиваться из-за воздействия дыма, загрязнения окружающей среды или нездорового питания.

Когда свободных радикалов становится слишком много, это может привести к окислительному стрессу — процессу, связанному с хроническими заболеваниями.

«Вы получите пользу от содержащихся в кабачках антиоксидантов, таких как витамин С и бета-каротин, которые помогают уменьшить воспаление и поддержать иммунитет»,

— пообещала Лиза Янг, доктор философии, диетолог.

Включение в рацион продуктов, богатых антиоксидантами, может помочь укрепить защитные силы организма в борьбе с такими заболеваниями, как болезни сердца и некоторые виды рака.

Кабачки поддерживают здоровье сердца

Этот скромный на вид овощ полезен для сердца благодаря содержанию калия и низкому уровню натрия. Калий помогает регулировать кровяное давление, противодействуя влиянию натрия.

«Кабачок — это кладезь полезных для сердца веществ, богатый калием и клетчаткой, что делает его отличным выбором для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы»,

— говорит Тоби Амидор, магистр наук, диетолог.

Кабачки поддерживают здоровье глаз

Антиоксиданты, содержащиеся в кабачках, полезны не только для внутренних органов, но и для глаз.

«В одном кабачке среднего размера содержится 4160 микрограммов лютеина и зеаксантина — каротиноидов необходимых для здоровья глаз. Лютеин и зеаксантин накапливаются в сетчатке, где проявляют свои антиоксидантные свойства, уменьшая повреждения глаз, вызванные возрастной макулярной дегенерацией»,

— говорит Эми Браунштейн, магистр наук, диетолог.

Питательная ценность кабачков

Фото: pxhere

Кабачки содержат широкий спектр важных питательных веществ, которые нужны нашему организму для нормального функционирования.

Вот что содержится в одном небольшом сыром кабачке (около 100 граммов):

  • Калории: 19
  • Углеводы: 3 грамма
  • Пищевые волокна: 1 грамм
  • Общее количество сахаров: 2,5 грамма
  • Белок: 1 грамм
  • Общее количество жиров: 0,3 грамма
  • Холестерин: 0 мг
  • Натрий: 8 мг
  • Витамин С: 18 мг (20 % от суточной нормы)
  • Витамин B6: 0,2 мг (10 % от суточной нормы)
  • Калий: 261 мг (6 % от суточной нормы)

Есть ли противопоказания для употребления кабачков?

Хотя кабачки считаются безопасными для большинства людей, следует помнить о некоторых мерах предосторожности при их употреблении.

Кабачки относятся к семейству тыквенных — группе овощей, в которую входят кабачки, тыквы и огурцы. Если у вас есть аллергия на тыквенные, вам следует избегать кабачков.

Кроме того, кабачки содержат соединения под названием кукурбитацины, которые иногда придают им горький вкус. Употребление слишком горьких кабачков может привести к неприятным побочным эффектам, таким как боль в животе. Чтобы этого избежать, перед приготовлением или употреблением убедитесь, что кабачки свежие.

Людям, принимающим определённые лекарства, например диуретики или калийсберегающие препараты, рекомендуется проконсультироваться с врачом, прежде чем увеличивать потребление кабачков, так как содержащийся в них калий может взаимодействовать с принимаемыми вами препаратами.

Также, как и в случае с любой другой пищей, важно прислушиваться к своему организму. Следите за возможными негативными реакциями, если пробуете кабачки впервые.

Четыре способа приготовить самые вкусные кабачки

Фото: pxhere

Кабачки можно готовить самыми разными способами, но, к примеру, отварные или тушеные они могут показаться слишком пресными. Поэтому вот несколько креативных идей, которые помогут сделать кабачки хитом на вашем столе:

Приготовьте цукини-лапшу: для этого просто нарежьте кабачок специальным ножом на длинные спирали или тонкие полоски, пару минут отваривайте, а затем добавьте к ним свой любимый соус, чтобы получилось вкусное блюдо, похожее на пасту.

Обжарьте на гриле или запеките: смажьте ломтики кабачков оливковым маслом, посыпьте любимыми травами и обжарьте на гриле или запеките, чтобы получить простой гарнир.

Добавьте в хлеб или маффины: добавьте измельченные кабачки в свой любимый рецепт быстрого хлеба или маффинов, чтобы получить сочное и питательное блюдо.

Попробуйте фаршированные лодочки из цукини: вырежьте сердцевину из половинок некрупных кабачков, наполните их смесью из мясного фарша, овощей и сыра и запекайте до готовности.

Вопросы и ответы

Можно ли есть кабачки каждый день?

Да, в целом безопасно есть кабачки каждый день, если они спелые и не горькие. Регулярное употребление кабачков в пищу может обеспечить организм множеством питательных веществ и принести пользу для здоровья, например улучшить пищеварение и состояние сердца.

Можно ли есть кабачки сырыми?

Конечно! Кабачки можно есть сырыми: добавлять в салаты, натирать на тёрке для капустного салата или подавать с соусами. Сырые и маринованные кабачки сохраняют свои питательные вещества и приятно хрустят.

Как лучше всего хранить кабачки?

Храните свежие кабачки в холодильнике — лучше всего в ящике для овощей, — чтобы они дольше оставались свежими. Старайтесь использовать их в течение недели, чтобы они сохранили свой вкус и текстуру.

Много ли углеводов в кабачках?

В кабачках относительно мало углеводов — всего около 3 граммов в небольшом кабачке, что делает их отличным выбором для тех, кто худеет.

Почему кабачки иногда горчат?

Горечь в кабачках часто возникает из-за высокого содержания кукурбитацинов — природных соединений, которые содержатся в таких растениях, как огурцы, тыквы, дыни и кабачки. Чтобы узнать о горечи заранее, попробуйте небольшой кусочек кабачка в сыром виде перед приготовлением блюда.

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