Если отец старше 45 лет, возрастает риск выкидыша и мертворождения, даже если женщина молодая и здоровая

Результаты нового международного исследования могут быть важны для пар старшего возраста, которые хотят завести ребенка.
Данные были представлены на 41-й ежегодной конференции Европейского общества репродукции человека и эмбриологии (ESHRE). А результату опубликованы в журнале Human Reproduction.
Что показало исследование
Результаты показали, что если мужчина старше 45 лет, то значительно повышается риск выкидыша и снижается вероятность рождения живого ребёнка. И при этом не важно, сколько лет было женщине-донору яйцеклеток.
За основу исследования были взяты шесть центров ЭКО в Италии и Испании и данные о 1712 циклах донорства яйцеклеток за период с 2019 по 2023 год. Средний возраст доноров яйцеклеток составил 26,1 года. Средний возраст женщин-реципиентов составил 43,3 года. Мужчины-доноры были разделены на две группы: первая — в возрасте 45 лет и младше, вторая — старше 45 лет.
Наблюдение показало, что данные оплодотворения и развития эмбрионов в обеих группах были сопоставимы, но развитие существенно различалось.
Что говорят эксперты
Доктор Мария Кристина Гульельмо, эмбриолог из Eugin Italy, так прокомментировала полученные данные:
«Традиционно в репродуктивной медицине основное внимание уделялось возрасту матери, который считался главным фактором вынашиваемости. Но теперь мы знаем, что возраст отца также играет важную роль. Даже при использовании яйцеклеток молодых здоровых доноров и переносе только одного высококачественного эмбриона мы наблюдали худшие результаты у мужчин старше 45 лет».
Объясняя возможные механизмы, лежащие в основе этого явления, доктор Гульельмо уточнила:
«Сперматогониевые стволовые клетки с возрастом у мужчин непрерывно делятся, что повышает вероятность ошибок при репликации ДНК. Это увеличивает число новых генетических мутаций и повышает уровень анеуплоидии сперматозоидов, при которой сперматозоиды содержат аномальные хромосомы».
Пожилой возраст отца также связан с повышенной фрагментацией ДНК сперматозоидов и изменениями в эпигенетическом профиле.
Она продолжила:
«В совокупности эти факторы влияют как на генетическую целостность, так и на функциональное качество сперматозоидов. То есть, каждый из указанных факторов несет риск того, что развитие эмбриона нарушится и произойдет выкидыш».
На основании сделанных выводов будут даны рекомендации киникам ЭКО, которым необходимо учитывать такие факторы, как возраст отца будущего ребенка, даже при использовании донорских яйцеклеток, когда материнские факторы контролируются. Отцам будут сообщать, что их возраст влияет на фертильность, вероятность успешной беременности и риск выкидыша.
Забегая вперёд, доктор Гульельмо обозначила приоритеты исследования:
«Наши будущие исследования будут направлены на углубление понимания биологических механизмов, лежащих в основе влияния возраста отца, с акцентом на повреждение ДНК сперматозоидов, окислительный стресс и эпигенетические изменения».
По ее словам, уже есть много доказательств того, что возраст отца влияет на здоровье потомства, повышая риск развития нарушений функционирования нервной системы у детей.