Где, когда, какой и в каком количестве использовать солнцезащитный крем, рассказали дерматологи

Когда вы наслаждаетесь теплой погодой на улице — или даже просто едете в машине или сидите у окна в офисе, — вы подвергаетесь воздействию ультрафиолетовых лучей. Эти лучи повреждают ДНК в клетках, что может привести к раку кожи.
Но какой уровень SPF необходим? Как долго действует солнцезащитный крем? Можно ли сочетать макияж с SPF защитой от солнца? Об этом дерматологи рассказали Yahoo Life.
Какой SPF использовать?
SPF, или фактор защиты от солнца, показывает, насколько хорошо солнцезащитный крем защищает от солнечных ожогов.
Например, SPF 50 блокирует 98 % лучей UVB, а SPF 100 — 99 % Ни один солнцезащитный крем не обеспечивает 100 % защиты от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей.
Дерматологии рекомендуют использовать солнцезащитный крем широкого спектра действия, то есть такой, который защищает как от UVA-лучей (вызывающих преждевременное старение кожи), так и от UVB-лучей (вызывающих солнечные ожоги), с SPF 30 или выше.
«Более высокий показатель может быть полезен, но действительно надежная защита от рака начинается с SPF 30»,
— рассказал доктор Дэниел Батлер, дерматолог из Тусона.
В чём разница между минеральными и химическими солнцезащитными средствами?
Основные различия заключаются в составе и способе защиты от солнечных лучей.
«Химические солнцезащитные средства, такие как авобензон, оксибензон и октиноксат, поглощают УФ-лучи, в то время как минеральные солнцезащитные средства — оксид цинка или диоксид титана — действуют как физический барьер, препятствующий попаданию УФ-лучей на кожу. Оба средства обеспечивают хорошую защиту»,
— объяснил Джейсон Миллер, дерматолог из Schweiger Dermatology Group.
Однако у некоторых людей химические солнцезащитные средства могут вызывать аллергические реакции. Из-за сочетания нескольких ингредиентов, обеспечивающих защиту как от UVA-, так и от UVB-лучей, повышается вероятность раздражения и жжения.
Где и когда следует пользоваться солнцезащитным кремом?
Эксперты утверждают, что использование солнцезащитного крема должно стать ежедневной привычкой.
«Я рекомендую людям ежедневно наносить солнцезащитный крем утром, а затем наносить его повторно, если они выходят на солнце»,
— говорит Батлер.
Солнцезащитный крем нужно наносить даже в холодные или пасмурные дни и особенно вблизи отражающих поверхностей, таких как вода, снег или песок.
Даже если вы находитесь в помещении, всё равно стоит пользоваться солнцезащитным кремом, поскольку ультрафиолетовые лучи, в частности UVA-лучи, могут проникать через окна, как напомнила доктор Мариса Гаршик, дерматолог из Нью-Йорка и Энглвуда.
«Также важно отметить, что синий свет может исходить от экранов компьютеров и телефонов и способствовать изменениям кожи, а использование солнцезащитного крема может помочь защитить кожу»,
— говорит она.
Батлер согласен с коллегой:
«Хотя свет в помещении и от компьютера вряд ли может вызвать раковые изменения, фотостарение всё же может происходить, когда вы находитесь в помещении или перед экраном компьютера. Поэтому я рекомендую наносить солнцезащитный крем на лицо, если вы находитесь в помещении или перед компьютером в течение длительного времени».
Сколько солнцезащитного крема нужно нанести?
«Чтобы получить SPF, указанный на этикетке, вам понадобится примерно одна рюмка солнцезащитного крема — большинство людей используют меньше»,
— говорит Миллер.
Солнцезащитный крем нужно наносить за 15 минут до выхода на улицу. И не забывайте наносить его на те участки, о которых часто забывают, например на заднюю поверхность ушей, тыльную сторону ладоней и верхнюю часть стоп, а также используйте бальзам для губ с SPF 30 или выше.
Как долго сохраняется защита от солнца?
Как правило, солнцезащитный крем действует около двух часов. Если вы находитесь в прохладном и сухом помещении и не стоите у окна, то его действия может хватить на четыре-шесть часов.
Но если вы находитесь на улице, солнцезащитный крем нужно наносить повторно примерно каждые два часа, а если вы плаваете или потеете, то ещё чаще. Водостойкие солнцезащитные кремы могут защищать кожу даже после контакта с водой в течение 40–80 минут, после чего их нужно нанести повторно.
Есть ли срок годности у солнцезащитного крема?
Срок годности солнцезащитного крема не бесконечен, поэтому стоит проверить свои шкафы и пляжные сумки на наличие средств с истекшим сроком годности.
«На многих солнцезащитных средствах указан срок годности. Если на солнцезащитном средстве нет срока годности, напишите на флаконе дату покупки и выбросьте его через три года»,
— посоветовала доктор Кула Свидзински, дерматолог-косметолог из клиники Sadick Dermatology.
Не оставляйте солнцезащитный крем в нагретой машине или под прямыми солнечными лучами, так как это может снизить его эффективность.
«Если оставить солнцезащитный крем в нагретой машине, консерванты могут разрушиться, что может привести к размножению бактерий или дрожжей. Также следует обращать внимание на изменения в цвете, запахе или консистенции солнцезащитного крема. Если крем плохо пахнет или стал более водянистым, его следует выбросить»,
— напомнил Батлер.
Как выбрать подходящий солнцезащитный крем
По словам Свидзински, самым важным фактором при выборе «правильного» солнцезащитного крема является соответствие рекомендуемому уровню SPF 30.
Стоит попробовать три или четыре разных варианта, прежде чем выбрать солнцезащитный крем для ежедневного использования.
А людям с более тёмной кожей лучше использовать химические солнцезащитные средства, поскольку они легко впитываются и не оставляют белых разводов.
Лосьоны, стики и спреи: обеспечивают ли они одинаковую степень защиты?
«Солнцезащитные спреи и стики могут обеспечить такой же уровень защиты, как и лосьоны, если наносить их в достаточном количестве. Проблема большинства спреев и стиков в том, что люди обычно наносят их в недостаточном объеме или неравномерно, из-за чего остаются участки, подверженные риску получения ожога. Солнцезащитные спреи не вредны для здоровья, но важно использовать их правильно. В конечном счёте лучше использовать солнцезащитный крем, чем не использовать его вообще, но в любом случае важно наносить его в достаточном количестве»,
— говорит Гаршик.
Тем не менее некоторые дерматологи рекомендуют с осторожностью относиться к использованию солнцезащитных спреев.
«Спреи популярны благодаря простоте использования, однако мало что известно о том, как частицы солнцезащитного средства влияют на лёгкие, поэтому рекомендовать их использование сложно. А если они в форме аэрозоля, то могут содержать бензолы, которые в больших количествах могут оказывать негативное влияние на здоровье»,
— отметил доктор Миллер.
Но если вы всё же решили использовать спрей, то необходимо втирать его в кожу, чтобы обеспечить равномерное покрытие, и наносить в хорошо проветриваемом помещении, избегая распыления непосредственно на лицо.
Достаточно ли дневного увлажняющего крема или тонального средства с SPF?
Дерматологи расходятся во мнениях относительно того, обеспечивают ли средства для макияжа и увлажняющие кремы для лица с SPF-фильтрами достаточную защиту от солнца. Также стоит отметить, что они защищают только лицо, а все остальные открытые участки кожи тоже нуждаются в солнцезащитном креме.
При этом чаще всего люди наносят недостаточное количество увлажняющего крема или тонального средства, чтобы получить защиту, указанную на этикетке. Поэтому рекомендуется использовать специальный солнцезащитный крем с SPF 30 в дополнение к увлажняющему крему или косметике с SPF фильтрами.
Что ещё можно сделать, чтобы защитить себя от солнца?
Эксперты также рекомендуют:
- находиться в тени, когда солнечные лучи наиболее активны. Как правило, это время с 10:00 до 14:00. «Ищите тень, когда ваша тень короче вас», как шутят дерматологи.
- Носите одежду, защищающую от солнца. Сюда входят рубашки и брюки с длинными рукавами, широкополые шляпы и солнцезащитные очки в крупной оправе.
Обувь тоже лучше носить легкую, но закрытую.