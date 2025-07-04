Исследователи рассказали, какой кофе помогает прожить дольше

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Новое исследование еще раз доказало, что кофе полезен для здоровья. Но есть один нюанс: преимуществами напитка смогут воспользоваться только те, кто пьет его правильно.

Соответствующие данные удалось получить ученым из Университета Тафтса. Их задачей было установить, действительно ли кофе снижает вероятность преждевременной смерти, и какую роль в этом играют различные добавки типа сливок и сахара.

Результаты исследования были опубликованы в The Journal of Nutrition.

Фото: страница сайта sciencedirect.com

Что показало исследование

Команда ученых взяла за основу для анализа данные 46 332 взрослых жителей США в возрасте от 20 лет, занесенные в табели государственных медицинских исследований в последние 9-11 лет. Из указанной выборки за данный временной интервал выбыли по причине смерти 7074 человека. Информация обо всех участниках была проанализирована, чтобы выявить возможную взаимосвязь между продолжительностью жизни и употреблением кофе.

Как удалось установить, те, кто пьет кофе, реже умирают от любых причин. Но только в том случае, когда речь идет о чашке кофе, в которой нет ничего, кроме самого напитка. Как только в кофе кладут сахар и наливают сливки, его польза для здоровья резко снижается, и статистические различия с остальной выборкой исчезают.

«В нескольких исследованиях изучалось, как добавки в кофе могут влиять на связь между употреблением кофе и риском смертности, и наше исследование — одно из первых, в котором оценивается количество добавляемых подсластителей и насыщенных жиров»,

— рассказал эпидемиолог Бинцзе Чжоу из Университета Тафтса.

Риск преждевременной смерти был ниже на 14 % для тех участников исследования, которые употребляли черный кофе без добавок или с минимальным количеством сахара и сливок – по сравнению с теми, кто не пил кофе вообще. Но значительное добавление сахара и животных жиров лишило кофе его полезных свойств.

«Биоактивные соединения, которые содержатся в кофе, делают его полезным для здоровья. Но добавление сахара и насыщенных жиров эту пользу снижает»,

— отметила Фан Фан Чжан из Университета Тафтса.

Что касается оптимального количества напитка в день, то исследователи призывают выпивать не более 2-3 чашек.

Ограничения в исследовании

Хотя исследователи учли переменные, которые могли повлиять на уровень смертности, в том числе уровень физической активности, возраст испытуемых, употребление ими алкоголя, пол, уровень образования, оно не может считаться прямым доказательством причинно-следственной связи между употреблением черного кофе и уровнем смертности.

Возможно, существуют неизвестные переменные, влияющие как на употребление кофе, так и на смертность от всех причин.

Тем не менее, полученные данные согласуются с предыдущими исследованиями о пользе кофе для здоровья. Здесь важно отметить, что пользу приносит кофеин, поскольку у тех, кто пил кофе без кофеина, уровень смертности не отличался, а сахар, молоко и сливки снижали положительный эффект от употребления кофе.

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