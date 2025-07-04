Из-за изменения климата у людей прибавится проблем с ночным сном: исследование

Повышение температуры воздуха, вызванное изменением климата, способствует увеличению числа случаев апноэ во сне — состояния, при котором дыхание периодически останавливается во время сна, согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Nature Communications.
«Если температура продолжит расти так, как прогнозируют учёные, распространённость апноэ во сне может удвоиться, увеличившись на 20–100 % в зависимости от сокращения выбросов парниковых газов»,
— рассказал Бастьен Лешат, автор исследования и старший научный сотрудник Университета Флиндерса в Австралии ABC News.
Синдром обструктивного апноэ во сне, или СОАС, встречается примерно у 1 миллиарда человек по всему миру, но 80 % людей, страдающих этим заболеванием, не знают о нём и не получают лечения. К распространённым симптомам СОАС относятся громкий храп, дневная сонливость, высокое кровяное давление и головные боли после пробуждения, даже если человек спал восемь часов.
СОАС связан с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, деменции, диабета и депрессии. Как сообщил эксперт, у людей с СОАС в два раза выше риск попасть в автомобильную аварию.
Что показало исследование
В исследовании приняли участие более 115 000 человек из разных стран. В течение двух лет учёные измеряли качество сна испытуемых с помощью датчиков, встроенных в матрас, а затем сопоставляли эту информацию с данными о погоде, чтобы оценить взаимосвязь между температурой и синдромом обструктивного апноэ во сне.
Исследование показало, что экстремальная жара может усугубить синдром обструктивного апноэ во сне, так как из-за неё становится сложнее заснуть. Более высокие температуры могут нарушить способность организма охлаждаться в ночное время, что влияет на естественный цикл сна. Это может привести к более частым пробуждениям, поверхностному сну и ухудшению проходимости дыхательных путей, что, в свою очередь, приводит к учащению приступов апноэ.
Используя существующие модели оценки влияния на здоровье, исследователи подсчитали, что в 2023 году из-за повышения температуры, вызвавшего СОАС, было потеряно более 788 000 лет здоровой жизни населения планеты.
«Если посмотреть на количество потерянных лет жизни на 100 000 человек, то это сопоставимо с такими заболеваниями, как болезнь Паркинсона, биполярное расстройство или низкая физическая активность. Так что это серьёзная проблема»,
— сказал Лешат в интервью ABC News.
По мнению эксперта, расширение доступа к системам кондиционирования, а также более точная диагностика и лечение СОАС могут частично компенсировать последствия изменения климата.
Поскольку ночные температуры повышаются почти в два раза быстрее, чем дневные, отсутствие прохлады в ночное время представляет значительный риск для здоровья, особенно для тех, у кого нет доступа к кондиционерам.