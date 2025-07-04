Выбор диетологов: эти 6 овощей полезнее в сыром виде, чем в обработанном

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Большинство людей знают о пользе растительной пищи, но по-прежнему не съедает достаточное количество фруктов и овощей в день. Основная проблема – не цена, которая летом резко снижается, а нехватка времени, отсутствие мотивации и незнание простых и вкусных рецептов из овощей.

Но на самом деле, многие овощи вовсе не нуждаются в термической обработке. Исследование 2018 года показало, что употребление сырых фруктов и овощей в большей степени связано с уменьшением симптомов депрессии и повышением удовлетворённости жизнью, чем употребление термически обработанных овощей.

Диетологи рассказали realsimple.com, какие сырые овощи полезнее, чем запеченные или отваренные.

Фото: страница сайта realsimple.com

Сладкий перец

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Болгарский перец — один из ценных богатых источников витамина С, мощного антиоксиданта, необходимого для иммунной системы, выработки коллагена, активации гормонов и белкового обмена.

Хотя в наши дни дефицит витамина С встречается редко, он все же возможен, особенно у людей, которые едят мало фруктов и овощей. Кроме того, исследования показывают, что, поскольку витамин С водорастворим и чувствителен к теплу, он легко разрушается во время приготовления, особенно при высоких температурах или обработке в течение длительного времени. Вот почему дипломированный диетолог Эйвери Зенкер рекомендует есть болгарский перец сырым. Всего 1/2 стакана сырого красного болгарского перца содержит более 100 % рекомендуемой суточной нормы витамина С.

Можно сочетать полоски сырого болгарского перца с хумусом, начинять половинки перца салатом с тунцом или нутом или добавлять нарезанный кубиками перец в кашу, роллы или сэндвичи, чтобы придать блюду пользу, вкус и цвет.

Брокколи

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Как и болгарский перец, брокколи считается хорошим источником витамина С, но это не единственная причина, по которой её стоит есть сырой. Брокколи содержит фермент мирозиназу, который играет ключевую роль в преобразовании глюкозинолатов в сульфорафан — соединение, которое может способствовать уничтожению предраковых клеток и уменьшению воспаления.

По словам Тоби Амидора, магистра наук, диетолога и автора Health Shots, мирозиназа чувствительна к теплу и разрушается во время приготовления, особенно при длительном кипячении или приготовлении на пару. Если есть брокколи сырой, в ней сохранится больше этого фермента, что позволит организму максимально эффективно вырабатывать сульфорафан.

Ешьте сырые соцветия брокколи с соусами, добавляйте их в салат или натирайте стебли на тёрке, чтобы получить хрустящую капусту.

Чеснок

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Хотя чеснок часто считают приправой, на самом деле это овощ, который очень полезен для здоровья, если есть его сырым. Его характерный запах и вкус обусловлены соединениями серы, особенно аллицином, который образуется при измельчении чеснока. Аллицин полезен для сердца и обладает противовоспалительными свойствами, но он очень чувствителен к нагреванию.

«Если нагреть чеснок до температуры выше 60 °C, содержание аллицина в нём снизится, а значит, снизится и его польза для здоровья»,

— объяснил Амидор.

Если сырой чеснок слишком острый для вас, диетолог предлагает добавлять измельчённый или нарезанный чеснок в самом конце приготовления или включать его в заправки для салатов, соусы или намазки.

Натрите сырой зубчик чеснока на тёрке и смешайте с оливковым маслом и лимонным соком, чтобы получить простую заправку, или натрите им тосты перед тем, как положить на них сыр или нарезанные помидоры.

Свекла

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Своим ярким красным цветом свекла обязана беталаинам — антиоксидантам и противовоспалительным соединениям, которые очень чувствительны к нагреванию. Зенкер отмечает, что в сырой свекле сохраняется больше витамина С и природных нитратов, которые, как было доказано, поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы и повышают спортивные результаты за счет увеличения содержания оксида азота в крови.

При термической обработке эти полезные свойства могут значительно снизиться, особенно если свеклу варить или запекать при высоких температурах.

Попробуйте натереть свеклу на тёрке и добавить в салат, смешать с морковью и яблоками, измельчить в блендере и добавить в смузи или соус или нарезать тонкими ломтиками и приготовить свекольное «карпаччо» с лимоном, оливковым маслом и небольшим количеством козьего сыра.

Морковь

Морковь. Фото: pxhere
Хрустящая, сладкая морковь — один из основных продуктов сыроедения, и на то есть веские причины. В сырой моркови больше натуральной клетчатки, которая поддерживает здоровое пищеварение и помогает регулировать уровень сахара и холестерина в крови. Однако в ней также много бета-каротина — соединения, которое организм преобразует в витамин А и которое становится более биодоступным при термической обработке моркови.

Чтобы получить максимум пользы, включите в свой рацион как сырую, так и термически обработанную морковь. Если вы варите морковь, используйте оставшуюся воду для приготовления супов или соусов, чтобы не потерять питательные вещества.

В сыром виде морковь можно нарезать соломкой, натереть на терке и смешать с майонезом и чесноком или приготовить морковно-имбирную заправку с маслом, уксусом и капелькой мёда.

Огурцы

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Огурцы — это фрукты с ботанической точки зрения, но кулинары относят их к овощам. На 95 % состоящие из воды, огурцы насыщают отразим влагой и содержат небольшое количество калия, витамина К и антиоксидантов, таких как кукурбитацины, которые обладают противовоспалительными и противораковыми свойствами.

Люси рекомендует добавлять сырые огурцы в домашний соус цацики и отмечает, что, согласно недавним исследованиям о потреблении сырых продуктов, огурцы входят в число овощей, которые положительно влияют на психическое здоровье.

Нарежьте огурцы в салаты и сэндвичи, добавьте в охлаждённые супы или выложите ломтики огурцов поверх хумуса, сыра или копчёного лосося, чтобы быстро приготовить мини-закуску.

Советы по приготовлению сырых овощей

  • Тщательно мойте, даже если собираетесь чистить: на сырых овощах могут быть грязь и бактерии, поэтому всегда мойте их перед приготовлением, даже если шкурку планируете снять.
  • Добавьте немного растительного масла: питательные вещества в сырых овощах, богатых жирорастворимыми витаминами, такими как бета-каротин и витамин К, лучше усваиваются в сочетании с небольшим количеством полезных жиров. В следующий раз, когда будете есть сырой салат с морковью или капустой, обязательно добавьте немного оливкового масла, посыпьте орехами или положите ложку хумуса, чтобы улучшить усвоение и вкус.
  • Смешайте: чтобы получить максимум питательных веществ, ешьте как сырые, так и приготовленные овощи и готовьте из них салаты-микс.
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