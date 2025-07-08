6 признаков того, что вам стоит обратиться к эндокринологу

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Гормональная система — это сложная и хрупкая сеть, которая влияет на многие аспекты здоровья. Гормоны играют жизненно важную роль в поддержании нормального функционирования организма — от уровня энергии до метаболизма, от настроения до репродуктивной функции. Когда в гормональной системе что-то идёт не так, организм может подавать заметные (или не очень) сигналы о том, что пора обратиться к специалисту. Именно в таких случаях на помощь приходит эндокринолог.

Эндокринологи — это врачи, специализирующиеся на гормонах и железах, которые их вырабатывают, таких как щитовидная железа, поджелудочная железа и надпочечники. Если вы столкнулись с необъяснимыми проблемами со здоровьем и не знаете, к кому обратиться, это может быть сигнал, что пора обратиться к эндокринологу.

Эксперты в области здравоохранения поделились с журналом EatingWell тревожными сигналами, которые могут означать, что пора записаться на приём.

Фото: страница сайта eatingwell.com

Вы постоянно чувствуете усталость и упадок сил

Время от времени чувствовать усталость — это нормально, особенно после напряжённого дня или плохого сна. Но если вы постоянно испытываете упадок сил и усталость, которые не проходят, сколько бы вы ни отдыхали, это может быть признаком гормонального сбоя.

Одной из возможных причин является гипотиреоз (недостаточная активность щитовидной железы), который замедляет обмен веществ, что приводит к истощению, набору веса и вялости.

«Хроническая усталость и боли в животе могут также указывать на болезнь Аддисона, при которой надпочечники не вырабатывают достаточное количество кортизола. В этом случае лучше обратиться к эндокринологу»,

— предупредил Остин Шусяо, доктор медицинских наук.

Эндокринолог может оценить, правильно ли функционирует ваша щитовидная железа, с помощью специальных анализов крови на уровень гормонов, таких как ТТГ (тиреотропный гормон). Игнорирование постоянной усталости может привести к долгосрочным последствиям, поэтому крайне важно обратиться за профессиональной помощью к специалисту, если этот симптом мешает полноценно жить.

Вы замечаете внезапные и необъяснимые изменения в весе

Замечали резкие изменения веса, будь то набор или потеря, без изменения рациона или режима тренировок?

«Необъяснимые колебания веса могут быть признаком того, что дело не только в питании и уровне физической активности. Если вы придерживаетесь сбалансированной диеты и ведете активный образ жизни, но ваш вес резко меняется, это может указывать на гормональный сбой»,

— рассказала доктор философии, диетолог Лиза Янг.

Такие состояния, как дисфункция щитовидной железы, резистентность к инсулину или дисбаланс надпочечников, могут влиять на то, как ваш организм накапливает жир, расходует энергию и регулирует аппетит. Недостаточная активность щитовидной железы (гипотиреоз) может замедлить обмен веществ, что приведет к набору веса, а чрезмерная активность щитовидной железы (гипертиреоз) может привести к непреднамеренной потере веса. Из-за этих нарушений может быть сложно поддерживать здоровый вес, несмотря на все ваши усилия, и это может стать поводом для более тщательного обследования у эндокринолога.

Вы часто испытываете перепады настроения или эмоциональные качели

Учитывая стресс, который мы испытываем в повседневной жизни, периодические перепады настроения могут быть нормой. Но если вы ежедневно испытываете скачки настроения, возможно, дело в гормонах.

Такие состояния, как заболевания щитовидной железы, менопауза или дисфункция надпочечников, могут быть связаны с частыми перепадами настроения, тревожностью или даже депрессией. Если кажется, что эти эмоциональные изменения возникают из ниоткуда, эндокринолог может помочь найти первопричину.

У вас нерегулярный менструальный цикл или задержки

Нарушения менструального цикла, такие как редкие менструации, обильные кровотечения или сбои цикла, могут указывать на проблемы с гормонами и служить поводом для обращения к эндокринологу для женщин. Это могут быть симптомы таких заболеваний, как синдром поликистозных яичников (СПКЯ), заболевания щитовидной железы или других гормональных нарушений, которые могут влиять на общее состояние здоровья и фертильность.

Некоторые симптомы требуют обращения к репродуктивному эндокринологу — врачу, который специализируется на диагностике и лечении гормональных нарушений и проблем с фертильностью. Вам стоит обратиться к репродуктивному эндокринологу, если у вас наблюдаются постоянные нарушения менструального цикла, подобные тем, о которых говорилось выше, или если вы безуспешно пытаетесь забеременеть более 12 месяцев (или 6 месяцев, если вам больше 35 лет). Кроме того, такие состояния, как повторяющиеся выкидыши, инфекции органов малого таза в анамнезе или структурные аномалии репродуктивных органов, являются вескими основаниями для обращения к специалисту.

Вы испытываете сильную жажду или постоянную сухость во рту

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Диабет — одно из самых распространённых эндокринных заболеваний, вызванное проблемами с выработкой инсулина или его нечувствительностью. Такие симптомы, как чрезмерная жажда, могут указывать на диабет или преддиабет. Это происходит из-за того, что высокий уровень сахара в крови приводит к увеличению концентрации глюкозы в кровотоке. Когда почки не могут реабсорбировать весь этот избыток сахара, он выводится с мочой вместе со значительным количеством воды. Из-за учащённого мочеиспускания организм теряет жидкость, что вызывает чувство жажды, поскольку он пытается восстановить водный баланс. Если не лечить эти заболевания, они могут привести к серьёзным осложнениям, затрагивающим сердце, глаза, почки и нервную систему.

Постоянная сухость во рту (ксеростомия), особенно если она не связана с приемом лекарств или употреблением жидкости, — еще одно сопутствующее заболевание, которое может быть признаком того, что вам нужно обратиться к эндокринологу, считает Сандипа Сачара, доктор стоматологических наук.

«Диабет влияет на выработку слюны и повышает риск заболеваний десен, замедленного заживления и инфекций полости рта. Если я замечаю сухость во рту в сочетании с другими симптомами, такими как частые абсцессы дёсен или медленное заживление после стоматологических процедур, я могу порекомендовать пациенту обратиться к терапевту или эндокринологу, чтобы исключить диабет или другие системные заболевания»,

— отметила доктор Сачар.

Вы заметили тёмные, плотные, бархатистые участки кожи

Следует обратиться к эндокринологу, если вы заметили тёмные, толстые, бархатистые участки кожи, особенно в таких местах, как шея, подмышки или пах. Такое изменение кожи называется чёрным акантозом и может быть ранним признаком инсулинорезистентности или гормонального дисбаланса.

Это состояние может указывать на повышенный риск развития диабета или другого эндокринного заболевания.

Гормональное здоровье — основа общего благополучия, но признаки того, что что-то идёт не так, легко не заметить или списать на другие факторы. Независимо от того, столкнулись ли вы с резкими изменениями в уровне энергии, настроении, весе или внешнем виде, эндокринолог сможет выявить и устранить первопричину.

«Если вы чувствуете, что что-то не так, требуйте ответов. Гормональные проблемы часто игнорируют или неправильно диагностируют, особенно у женщин»,

— объяснил Кен Берри, доктор медицинских наук.

Если вы заметили у себя какие-либо из этих признаков, не стесняйтесь обратиться за профессиональной помощью. Своевременное выявление гормонального дисбаланса и его устранение могут улучшить качество жизни и способствовать сохранению здоровья в долгосрочной перспективе.

Ваш организм знает, когда что-то идёт не так. Прислушайтесь к нему.

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