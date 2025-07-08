6 признаков того, что вам стоит обратиться к эндокринологу

Гормональная система — это сложная и хрупкая сеть, которая влияет на многие аспекты здоровья. Гормоны играют жизненно важную роль в поддержании нормального функционирования организма — от уровня энергии до метаболизма, от настроения до репродуктивной функции. Когда в гормональной системе что-то идёт не так, организм может подавать заметные (или не очень) сигналы о том, что пора обратиться к специалисту. Именно в таких случаях на помощь приходит эндокринолог.
Эксперты в области здравоохранения поделились с журналом EatingWell тревожными сигналами, которые могут означать, что пора записаться на приём.
Вы постоянно чувствуете усталость и упадок сил
Одной из возможных причин является гипотиреоз (недостаточная активность щитовидной железы), который замедляет обмен веществ, что приводит к истощению, набору веса и вялости.
«Хроническая усталость и боли в животе могут также указывать на болезнь Аддисона, при которой надпочечники не вырабатывают достаточное количество кортизола. В этом случае лучше обратиться к эндокринологу»,
— предупредил Остин Шусяо, доктор медицинских наук.
Эндокринолог может оценить, правильно ли функционирует ваша щитовидная железа, с помощью специальных анализов крови на уровень гормонов, таких как ТТГ (тиреотропный гормон). Игнорирование постоянной усталости может привести к долгосрочным последствиям, поэтому крайне важно обратиться за профессиональной помощью к специалисту, если этот симптом мешает полноценно жить.
Вы замечаете внезапные и необъяснимые изменения в весе
Замечали резкие изменения веса, будь то набор или потеря, без изменения рациона или режима тренировок?
«Необъяснимые колебания веса могут быть признаком того, что дело не только в питании и уровне физической активности. Если вы придерживаетесь сбалансированной диеты и ведете активный образ жизни, но ваш вес резко меняется, это может указывать на гормональный сбой»,
— рассказала доктор философии, диетолог Лиза Янг.
Такие состояния, как дисфункция щитовидной железы, резистентность к инсулину или дисбаланс надпочечников, могут влиять на то, как ваш организм накапливает жир, расходует энергию и регулирует аппетит. Недостаточная активность щитовидной железы (гипотиреоз) может замедлить обмен веществ, что приведет к набору веса, а чрезмерная активность щитовидной железы (гипертиреоз) может привести к непреднамеренной потере веса. Из-за этих нарушений может быть сложно поддерживать здоровый вес, несмотря на все ваши усилия, и это может стать поводом для более тщательного обследования у эндокринолога.
Вы часто испытываете перепады настроения или эмоциональные качели
Такие состояния, как заболевания щитовидной железы, менопауза или дисфункция надпочечников, могут быть связаны с частыми перепадами настроения, тревожностью или даже депрессией. Если кажется, что эти эмоциональные изменения возникают из ниоткуда, эндокринолог может помочь найти первопричину.
У вас нерегулярный менструальный цикл или задержки
Нарушения менструального цикла, такие как редкие менструации, обильные кровотечения или сбои цикла, могут указывать на проблемы с гормонами и служить поводом для обращения к эндокринологу для женщин. Это могут быть симптомы таких заболеваний, как синдром поликистозных яичников (СПКЯ), заболевания щитовидной железы или других гормональных нарушений, которые могут влиять на общее состояние здоровья и фертильность.
Вы испытываете сильную жажду или постоянную сухость во рту
Постоянная сухость во рту (ксеростомия), особенно если она не связана с приемом лекарств или употреблением жидкости, — еще одно сопутствующее заболевание, которое может быть признаком того, что вам нужно обратиться к эндокринологу, считает Сандипа Сачара, доктор стоматологических наук.
«Диабет влияет на выработку слюны и повышает риск заболеваний десен, замедленного заживления и инфекций полости рта. Если я замечаю сухость во рту в сочетании с другими симптомами, такими как частые абсцессы дёсен или медленное заживление после стоматологических процедур, я могу порекомендовать пациенту обратиться к терапевту или эндокринологу, чтобы исключить диабет или другие системные заболевания»,
— отметила доктор Сачар.
Вы заметили тёмные, плотные, бархатистые участки кожи
Это состояние может указывать на повышенный риск развития диабета или другого эндокринного заболевания.
Гормональное здоровье — основа общего благополучия, но признаки того, что что-то идёт не так, легко не заметить или списать на другие факторы. Независимо от того, столкнулись ли вы с резкими изменениями в уровне энергии, настроении, весе или внешнем виде, эндокринолог сможет выявить и устранить первопричину.
«Если вы чувствуете, что что-то не так, требуйте ответов. Гормональные проблемы часто игнорируют или неправильно диагностируют, особенно у женщин»,
— объяснил Кен Берри, доктор медицинских наук.
Если вы заметили у себя какие-либо из этих признаков, не стесняйтесь обратиться за профессиональной помощью. Своевременное выявление гормонального дисбаланса и его устранение могут улучшить качество жизни и способствовать сохранению здоровья в долгосрочной перспективе.
Ваш организм знает, когда что-то идёт не так. Прислушайтесь к нему.