Диетические газированные напитки не уменьшают риск развития диабета 2-го типа

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Распространенность диабета 2-го типа резко возросла за последние десятилетия. Искусственные подсластители, которые широко используются в качестве заменителей сахара, как оказалось, сыграли в этом не последнюю роль.

Недавнее исследование Университета Невады, США, представленное на ежегодном собрании Американского общества нутрициологов Nutrition 2025, выявило шокирующие, если не сказать пугающие, корреляции между употреблением искусственно подслащённых напитков и диабетом.

Для тех, кто выбирает напитки на подсластителях в надежде, что они менее вредны для здоровья, это плохая новость, которая, возможно, заставит их вернуться к традиционной газировке с сахаром или отказаться от подобных напитков вообще.

Что показало исследование

Фото: страница сайта delish.com

Ученые задались целью изучить связь между употреблением напитков с искусственными подсластителями и риском возникновения диабета 2-го типа.

Всего в исследовании приняли участие 4654 взрослых (из них 54,4% женщин), средний возраст которых составлял 24,9 года. Стартовало исследование в 1985-1986 годах.

Часть испытуемых употребляла диетические напитки с искусственными подсластителями, такими как аспартам и сукралоза. Диабет определялся как уровень глюкозы натощак или использование лекарств от диабета во время последующих визитов.

Исследование проводилось в течение 30 лет и показало, что у людей, регулярно употреблявших диетические напитки или напитки, подслащённые искусственными подсластителями вместо сахара, вероятность развития диабета 2-го типа была более чем в два раза выше, чем у тех, кто употреблял их редко.

По данным исследователей, проводивших эксперимент, диетические газированные напитки на 129 % повышали риск развития диабета.

Речь идет не только о газировке, но и о любых напитках с искусственными низкокалорийными подсластителями в составе.

По данным клиники Мэйо, заменители сахара не вызывают серьёзных проблем со здоровьем, но только в тех случаях, если употреблять их в небольших количествах, непродолжительное время и только время от времени.

Хотя необходимы дополнительные исследования, большинство учёных сходятся во мнении, что чем меньше вы пьете сладкой диетической газировки (да и обычной тоже), тем лучше. В жару такие напитки стоит заменить их компотом из ягод, квасом натурального брожения или домашним лимонадом из сахара, воды, мяты и лимона.

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