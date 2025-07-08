Диетические газированные напитки не уменьшают риск развития диабета 2-го типа

Распространенность диабета 2-го типа резко возросла за последние десятилетия. Искусственные подсластители, которые широко используются в качестве заменителей сахара, как оказалось, сыграли в этом не последнюю роль.
Для тех, кто выбирает напитки на подсластителях в надежде, что они менее вредны для здоровья, это плохая новость, которая, возможно, заставит их вернуться к традиционной газировке с сахаром или отказаться от подобных напитков вообще.
Что показало исследование
Ученые задались целью изучить связь между употреблением напитков с искусственными подсластителями и риском возникновения диабета 2-го типа.
Всего в исследовании приняли участие 4654 взрослых (из них 54,4% женщин), средний возраст которых составлял 24,9 года. Стартовало исследование в 1985-1986 годах.
Исследование проводилось в течение 30 лет и показало, что у людей, регулярно употреблявших диетические напитки или напитки, подслащённые искусственными подсластителями вместо сахара, вероятность развития диабета 2-го типа была более чем в два раза выше, чем у тех, кто употреблял их редко.
Речь идет не только о газировке, но и о любых напитках с искусственными низкокалорийными подсластителями в составе.
Хотя необходимы дополнительные исследования, большинство учёных сходятся во мнении, что чем меньше вы пьете сладкой диетической газировки (да и обычной тоже), тем лучше. В жару такие напитки стоит заменить их компотом из ягод, квасом натурального брожения или домашним лимонадом из сахара, воды, мяты и лимона.