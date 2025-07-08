Хирург озвучил трендовые формы носов в ринопластике

Пластический хирург – врач высшей категории, к.м.н., член ISAPS, РОПРЭХ Андрей Леликов поделился, какие носы нынче хотят видеть на своем лице современные модницы.
Для изменения формы носа в медицине существует операция ринопластика. В современном мире многие привыкли считать, что такое хирургическое вмешательство сугубо эстетическое. Однако нередки случаи, когда лечь под нож требует не прихоть, а вопрос здоровья.
Ринопластика решает вопросы с затрудненным дыханием, вызванным аномалиями в теле. В интервью RuNews24.ru пластический хирург Андрей Леликов поделился, что чаще всего на операционный стол для исправления формы носа ложатся пациенты от 18 до 50 лет.
Леликов отмечает, что мода меняется – те формы носа, которые интересовали людей десятилетие назад, уже неактуальны. В 2010-х годах большинство мечтало о ровных перегородках, но сегодня девушки желают видеть на себе кукольные носы – небольшие и слегка вздернутые на кончике. Дамы постарше же предпочитают уменьшать размер носов, добиваясь эффекта путем урезания крыльев и кончика.
По словам врача, нередки случаи, когда операция проводится по показаниям. Чаще всего тому служит факт искривлённой перегородки. После вмешательства пациент может полноценно дышать, что существенно облегчает жизнь.
Восстановление после ринопластики дольше, чем от иного вида вмешательства на хирургическом столе. Причина в недостатке мягких тканей, из-за чего отек долгое время не покидает лица. Увидеть итоги операции можно только через 4 месяца, в сложных случаях пациенту приходится ждать до года.
Также врач напомнил, что от одной до двух недель желающему сделать ринопластику нужно быть готовым носить лангетку. Она придаст носу нужную форму после вмешательства хирурга.