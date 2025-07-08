Как избавиться от храпа за 40 минут

Российские специалисты разработали способ, избавляющий людей от храпа чуть больше, чем за полчаса.
Особая методика, применяемая специалистами для лечения храпа, представляет собой операцию. В ходе вмешательства врачи видоизменяют мягкое небо человека, благодаря чему воздух перестает создавать специфические звуки и вибрацию во время сна.
Как сообщила «Газета.Ru», особые нити подтягивают стенки неба. Преимуществом операции является щадящий метод ее проведения. Для хирургического вмешательства не требуется скальпель или наложение швов – нити сами фиксируются в мягких тканях. Благодаря этому восстановление пациента проходит в разы быстрее, чем при методике удаления миндалин или иных популярных методов лечения храпа.
По словам докторов, храп необходимо лечить не только для спокойного сна домочадцев. Именно храп способствует повышению риска инфаркта и инсульта. Неприятный симптом нарушает фазы сна, что также приводит к повышенному риску развития гипертонии и сахарного диабета.