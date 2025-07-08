Ученые назвали диету, которая снижает основные симптомы менопаузы на 88%

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У многих женщин менопауза сопровождается неприятными симптомами: приливами, набором веса, бессонными ночами и т.д.

Однако новое исследование, результаты которого опубликованы в журнале Menopause, показало, что растительная диета с низким содержанием жиров может значительно облегчить симптомы постменопаузы. Она не только помогла участницам исследования сбросить вес, но и снизила частоту и интенсивность приливов.
Фото: страница сайта journals.lww.com

Как проходило исследование

Женщины в постменопаузе в возрасте 40-65 лет, сообщившие о по меньшей мере 2 приливах от умеренной до сильной интенсивности в день, были набраны для 12-недельного исследования, которое проводилось в сентябре 2020 года и феврале 2021 года в Вашингтоне, округ Колумбия.

Критериями исключения были любая причина вазомоторных симптомов, отличная от естественной менопаузы; текущее использование веганской диеты с низким содержанием жиров; аллергия на сою; прием гормональных препаратов в предыдущие 2 месяца; курение; злоупотребление психоактивными веществами, включая употребление более 1 алкогольного напитка в день; расстройства пищевого поведения в анамнезе; прием лекарств для снижения веса в течение последних 6 месяцев; текущие усилия по снижению веса; и индекс массы тела <18,5 кг / м2.

Добровольцы, соответствующие критериям участия, были случайным образом распределены в веганскую или контрольную группу с помощью компьютерной генерации последовательности. Основным показателем было количество и интенсивность приливов, которые отслеживались с помощью мобильного приложения в течение 12 недель.

Участников веганской группы попросили отказаться от всех продуктов животного происхождения и придерживаться растительной диеты с низким содержанием жиров, состоящей из фруктов, овощей, злаков и бобовых, включая полстакана (86 г) варёных соевых бобов в день.

Участники контрольной группы придерживались своего обычного рациона.

Ни одной из групп не давали никаких указаний относительно потребления обработанных пищевых продуктов. Участникам обеих групп давали добавку с витамином B12 (100 мкг) и просили не менять режим приёма лекарств и физической активности. Алкогольные напитки можно было употреблять не чаще одного раза в день.

Измерения проводились на старте и на 12-й неделе. Частота и интенсивность приливов регистрировались с помощью мобильного приложения. Масса тела измерялась с помощью цифровых весов с точностью до 0,05 кг.

Что показало исследование

  • Частота сильных приливов жара снизилась на 92 % в группе вегетарианцев и существенно не изменилась в контрольной группе.
  • Приливы от умеренных до сильных уменьшились на 88 % в группе вегетарианцев и на 34% в контрольной группе.
  • Средняя масса тела снизилась на 3,6 кг в группе вегетарианцев и на 0,2 кг в контрольной группе.
  • Существенной разницы в потреблении калорий между группами не наблюдалось.

Примерно одинаковые результаты были получены в осенней и весенней выборках.

Хана Кахлеова, директор по клиническим исследованиям Комитета врачей за ответственную медицину, объяснила, что даже продукты растительного происхождения, которые считаются ультраобработанными, например соевое молоко, веганские заменители мяса и йогурта, полезны для здоровья.

То, что диета с низким содержанием жиров и высоким содержанием цельнозерновых продуктов, фруктов и овощей может помочь снизить частоту и интенсивность приливов, может стать воодушевляющей новостью для тех, кто испытывает мучительные симптомы менопаузы.

Вместо того чтобы искать очередную аптечную добавку или мучиться от бессонницы, можно попробовать найти «лекарство» на своей кухне.

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