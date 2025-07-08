Ученые назвали диету, которая снижает основные симптомы менопаузы на 88%

У многих женщин менопауза сопровождается неприятными симптомами: приливами, набором веса, бессонными ночами и т.д.
Как проходило исследование
Женщины в постменопаузе в возрасте 40-65 лет, сообщившие о по меньшей мере 2 приливах от умеренной до сильной интенсивности в день, были набраны для 12-недельного исследования, которое проводилось в сентябре 2020 года и феврале 2021 года в Вашингтоне, округ Колумбия.
Добровольцы, соответствующие критериям участия, были случайным образом распределены в веганскую или контрольную группу с помощью компьютерной генерации последовательности. Основным показателем было количество и интенсивность приливов, которые отслеживались с помощью мобильного приложения в течение 12 недель.
Участники контрольной группы придерживались своего обычного рациона.
Ни одной из групп не давали никаких указаний относительно потребления обработанных пищевых продуктов. Участникам обеих групп давали добавку с витамином B12 (100 мкг) и просили не менять режим приёма лекарств и физической активности. Алкогольные напитки можно было употреблять не чаще одного раза в день.
Измерения проводились на старте и на 12-й неделе. Частота и интенсивность приливов регистрировались с помощью мобильного приложения. Масса тела измерялась с помощью цифровых весов с точностью до 0,05 кг.
Что показало исследование
- Частота сильных приливов жара снизилась на 92 % в группе вегетарианцев и существенно не изменилась в контрольной группе.
- Приливы от умеренных до сильных уменьшились на 88 % в группе вегетарианцев и на 34% в контрольной группе.
- Средняя масса тела снизилась на 3,6 кг в группе вегетарианцев и на 0,2 кг в контрольной группе.
- Существенной разницы в потреблении калорий между группами не наблюдалось.
Примерно одинаковые результаты были получены в осенней и весенней выборках.
Хана Кахлеова, директор по клиническим исследованиям Комитета врачей за ответственную медицину, объяснила, что даже продукты растительного происхождения, которые считаются ультраобработанными, например соевое молоко, веганские заменители мяса и йогурта, полезны для здоровья.
Вместо того чтобы искать очередную аптечную добавку или мучиться от бессонницы, можно попробовать найти «лекарство» на своей кухне.