Диетологи хвалят: почему финики называют сладким суперфудом

Если вы ищете сладкий перекус, который будет полезен для здоровья, обратите внимание на финики. Эти сытные лакомства, получаемые из плодов финиковой пальмы, произрастающей на Ближнем Востоке уже тысячи лет, по праву ценятся как домашними кулинарами, так и специалистами в области здравоохранения.
Но, что еще важнее, финики считаются суперфудом. Как рассказала Конни Элик, магистр наук, диетолог и преподаватель кулинарного искусства в Институте кулинарного образования в Лос-Анджелесе, финики полезны для здоровья костей, пищеварения и сердца.
Элик и другие эксперты поделились мнением о пользе фиников с журналом Martha Stewart.
Польза фиников для кишечника
«Мы часто забываем, что финики — это фрукты. Как и все фрукты, они содержат клетчатку — 1,6 грамма на финик — а также небольшое количество витаминов и минералов»,
— рассказала Дезире Нильсен, диетолог, автор кулинарных книг.
Финики помогают при запорах, улучшают пищеварение и играют важную роль в нормализации функций организма.
«Достаточное потребление клетчатки крайне важно для нормальной работы кишечника, правильного пищеварения, контроля уровня сахара в крови, контроля веса и чувства сытости»,
— говорит Аманда Холтцер, магистр наук, диетолог.
Кроме того, финики содержат соединения, которые питают микробиом кишечника, например полифенолы, сорбит и фруктаны. А здоровый микробиом может влиять на наше общее самочувствие и настроение.
В финиках содержится больше полифенолов (антиоксидантов), чем в других сухофруктах, таких как чернослив, абрикосы и инжир.
Польза фиников для сердца
Клетчатка, содержащаяся в финиках, также полезна для здоровья сердца.
«Когда клетчатка проходит через желудочно-кишечный тракт, она связывается с частицами холестерина ЛПНП (так называемого «плохого» холестерина)»,
— говорит Холтцер.
Клетчатка помогает выводить эти частицы ЛПНП из организма, что способствует снижению уровня холестерина ЛПНП в крови.
А еще финики — хороший источник калия, который помогает регулировать кровяное давление, а это показатель здоровья сердечно-сосудистой системы.
Полифенолы также вносят ценный вклад в борьбу с воспалением и повреждением клеток свободными радикалами.
Финики для здоровья костей
К тому же в финиках есть магний, который играет важную роль в активации витамина D, необходимого для здоровья костей, и способствует усвоению кальция, а также повышает плотность костной ткани.
Питательная ценность
Несмотря на все достоинства фиников, их питательная ценность довольна скоромна.
«Хотя в них много клетчатки, вам придется съесть много фиников, чтобы получить значимое количество витаминов и минералов»,
— говорит Нильсен.
Диетолог отметила, что в одном финике сорта Меджул содержится около 15 мг кальция (примерно 2 % от суточной нормы) и 167 мг калия (наша суточная потребность составляет 2600–3400 мг).
Ограничения при употреблении фиников
Может возникнуть соблазн съесть порцию фиников побольше, чтобы получить максимум пользы, но эксперты не рекомендуют злоупотреблять этим суперфудом.
«Финики следует употреблять в рамках сбалансированной, разнообразной диеты с контролем порций. Согласно некоторым исследованиям, употребление 2–3 фиников в день будет и безопасным, и достаточно полезным количеством»,
— говорит Элик.
Всего в двух финиках содержится 132 калории, 36 граммов углеводов и 32 грамма сахара.
По словам Нильсен, чем больше размер порции, тем выше гликемический индекс (ГИ). И с точки зрения уровня сахара в крови большая порция сушеных фиников может принести организму вред.
Эксперты рекомендуют есть финики вместе с продуктами, содержащими клетчатку, белок и полезные жиры, чтобы не допустить повышения уровня сахара в крови.
Также не стоит забывать, что сушёные финики содержат сульфиты, которые у некоторых людей могут вызывать аллергические реакции, например сыпь или покраснение глаз.