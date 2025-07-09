Как летом уставшему от солнца и жары организма «вытащить» из овощей и фруктов антиоксиданты

Специалист по питанию рассказала, как за раз собрать в своем рационе полный спектр нутриентов в летнее время, когда организм измучен жарой и городским смогом.
Семейный нутрициолог, специалист по коррекции веса, нутришеф Виктория Сергеева в беседе с ИА RuNews24.ru подчеркнула, что летом организм человека особенно нуждается в витаминах и минералах, потребить которые можно из разнообразия сезонных овощей и фруктов.
По словам Сергеевой, внимание стоит уделить антиоксидантам. Именно эти молекулы помогают справляться со стрессом, разрушающим клетки и ускоряющим старение. Чем больше таких внутренних «борцов» в пище, тем лучше работает сердце, а кожа – сохраняет упругость.
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По словам специалиста, даже небольшая порция вишни или ежевики, клюквы или голубики обогащает организм соединениями, которые в дальнейшем выставят щиты на защиту от стресса и окислительных процессов. Тем самым старение организма будет замедляться.
В погоне за витаминами важно разнообразить свою тарелку всеми цветами радуги. Красная клубника, оранжевая облепиха, желтая малина и зеленые бобы – одно из лучших решений, чтобы собрать полный спектр витаминов за один день.
«Если ваша тарелка на ½ состоит из овощей, листовой зелени, горсти ягод и фруктов, то вашему организму не страшны разрушающие окислительные реакции»,
– отметила Виктория Сергеева.