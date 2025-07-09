Как сохранить здоровье кожи в жару, по мнению дерматологов

Более продолжительный световой день и интенсивное солнечное излучение могут негативно сказаться на состоянии кожи летом. Дерматологи не устают повторять, что уход за лицом при температуре плюс 32 °C и высокой влажности существенно отличается от ухода при температуре минус 5 °C и пронизывающем ветре.
Эксперты рассказали yahoo.com, как сохранить здоровье кожи в жару.
По словам дерматолога-косметолога из Лос-Анджелеса доктора Авы Шамбан, лето может негативно сказаться на состоянии нашей кожи, особенно если речь идёт о зрелой коже, которая уже не такая упругая, как раньше.
«Если вам приходится находиться на солнце, надевайте шляпу, солнцезащитные очки и одежду, защищающую от солнца»,
— посоветовала она.
По словам Шамбан, чтобы обеспечить коже лучший уход летом в домашних условиях, нужно заменить длительные горячие ванны на более короткие и прохладные душевые процедуры и сосредоточиться на увлажнении — не только за счёт обильного потребления воды, но и за счёт употребления большего количества свежих фруктов и овощей с высоким содержанием сока.
Доктор Ава Шамбан и доктора Дару Спирман, сертифицированный дерматолог, рассказали, какие средства они рекомендуют использовать при повышении температуры воздуха.
Очищающие средства
Первое правило ухода за кожей в теплую погоду? Серьезно относитесь к очищению лица от накопившейся грязи после жаркого дня.
«Необходимо использовать мягкое моющее средство, чтобы смыть грязь, пот и жир. Кроме того, я рекомендую принимать душ с более прохладной или даже холодной водой, чтобы сохранить кожу прохладной и способствовать лучшему притоку крови — горячий душ, как правило, еще больше сушит кожу»,
— рассказала доктор Спирман.
Помимо обычной воды, можно использовать очищающие тоники и лосьоны, а также различные гели и пенки для умывания.
Отшелушивающие средства
«Один из лучших способов ухаживать за кожей летом — часто делать пилинг, чтобы удалить омертвевшие клетки кожи. Пилинг также помогает активным веществам и антиоксидантам в составе средств по уходу за кожей проникать в кожу, а избыткам кожного сала и бактериям — не задерживаться на поверхности, провоцируя появление пятен»,
— отметила доктор Шамбан.
Использовать можно как скрабы для лица и тела, так и специальные мочалки.
Увлажняющие средства
«Всегда, всегда увлажняйте кожу. Летом она может стать сухой из-за обезвоживания, вызванного воздействием солнца, а также из-за ветра, песка и морской воды, поэтому важно поддерживать водный баланс кожи»,
— напомнила Дара Спирман.
Лучшим выбором для увлажнения кожи, по словам дерматолога, может быть легкий гидрогель или правильно подобранный увлажняющий крем.
Солнцезащитные средства
«Солнцезащитный крем необходим, и его следует использовать регулярно. Если вы собираетесь провести весь день на солнце или в бассейне/на море, конечно, важно наносить его повторно»,
— отметила Спирман.
Эксперты рекомендуют устанавливать таймер и наносить солнцезащитный крем каждый час.