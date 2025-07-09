По миру расползается штамм коронавируса Stratus: легко ли его привезти в Россию из отпуска

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Коронавирус вновь напоминает о себе: в мире распространяется новый гибридный штамм под названием Stratus, уже зафиксированный и в России. Хотя основное распространение пока наблюдается в странах Юго-Восточной Азии, вирус стремительно набирает обороты и в Европе.

Фото: Мойка78/Валентин Егоршин
О том, насколько опасен Stratus и чего стоит ожидать, рассказывает Мойка78 и специалисты Роспотребнадзора.

Что известно о новом варианте вируса

По словам заведующего лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова, которые приводит пресс-служба ведомства, Stratus (также обозначаемый как XFG) представляет собой гибрид двух уже известных линий коронавируса: LF.7 и LP.8.1.2.

Впервые его обнаружили в Канаде в январе 2025 года, а уже к концу июня Всемирная организация здравоохранения включила его в список «вариантов под наблюдением». Несмотря на это, эксперты пока не считают новый штамм высокоопасным.

Где Stratus распространяется активнее всего

Фото: Baltphoto / Елена Яковлева
Хафизов пояснил, что на сегодняшний день вирус показывает рост: в период с 20 мая по 26 июня его доля среди новых случаев ковида увеличилась с 7% до 22%, после чего немного снизилась — до 19%. Больше всего случаев зафиксировано в странах Юго-Восточной Азии, куда традиционно ездят россияне на отдых, а также в Великобритании, США и Канаде.

В России Stratus обнаружили еще в апреле. По данным Роспотребнадзора, на конец июня зарегистрировано 59 случаев заражения.

Симптомы нового штамма

Протекание заболевания при заражении Stratus напоминает классическую форму омикрона: повышенная температура, общая слабость, кашель. Однако есть и характерные особенности — в числе наиболее частых симптомов называют охриплость и выраженную сухость в горле. При этом пока не получено данных о том, что Stratus вызывает более тяжелое течение болезни или связан с повышенной летальностью.

Еще один подтип — NB.1.8.1 («нимбус»)

Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин
Кроме Stratus, специалисты продолжают наблюдать и за другими разновидностями вируса. Так, в середине июня стало известно о подтипе NB.1.8.1, получившем условное название «нимбус». Он также представляет собой вариант омикрона и уже распространился в нескольких странах. В России зарегистрировано не более 20 случаев заражения нимбусом. Среди его характерных признаков — острая резь в горле.

Стоит ли волноваться

Несмотря на активное распространение нового штамма за рубежом, специалисты пока не считают Stratus особенно опасным. Он не демонстрирует повышенную вирулентность, и данные о его способности обходить иммунитет или вызывать тяжелое течение болезни пока отсутствуют.

Тем не менее, в Роспотребнадзоре подчеркивают: ситуация требует внимания. Новые штаммы могут быстро мутировать, поэтому расслабляться не стоит — особенно в преддверии осенне-зимнего сезона.

Профилактика: как защитить себя

Фото: Baltphoto / Ольга Андросова
Несмотря на усталость общества от темы коронавируса, основные меры профилактики по-прежнему актуальны:
  • чаще мыть руки или использовать антисептик;
  • избегать тесного контакта с заболевшими;
  • при плохом самочувствии — оставаться дома;
  • носить маску в людных местах, особенно в период вспышек.

Актуальна ли вакцинация

Фото: Baltphoto/Николай Овсянников
Многие задаются вопросом: стоит ли прививаться, если новые штаммы все равно появляются? Эксперты отвечают однозначно — да. Вакцинация и ревакцинация снижают риск тяжелого течения заболевания, особенно у людей старшего возраста и тех, кто входит в группы риска. Ведутся разработки обновленных вакцин, учитывающих новые варианты вируса.

Поездки за границу: осторожность не помешает

С учетом активности Stratus в туристических странах Азии, Роспотребнадзор рекомендует сохранять осторожность при планировании отпусков. Не стоит отменять поездки, но важно учитывать санитарную обстановку и соблюдать меры защиты — особенно в аэропортах, отелях и местах массового скопления людей.

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