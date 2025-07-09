По миру расползается штамм коронавируса Stratus: легко ли его привезти в Россию из отпуска

Коронавирус вновь напоминает о себе: в мире распространяется новый гибридный штамм под названием Stratus, уже зафиксированный и в России. Хотя основное распространение пока наблюдается в странах Юго-Восточной Азии, вирус стремительно набирает обороты и в Европе.
Что известно о новом варианте вируса
По словам заведующего лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова, которые приводит пресс-служба ведомства, Stratus (также обозначаемый как XFG) представляет собой гибрид двух уже известных линий коронавируса: LF.7 и LP.8.1.2.
Впервые его обнаружили в Канаде в январе 2025 года, а уже к концу июня Всемирная организация здравоохранения включила его в список «вариантов под наблюдением». Несмотря на это, эксперты пока не считают новый штамм высокоопасным.
Где Stratus распространяется активнее всего
В России Stratus обнаружили еще в апреле. По данным Роспотребнадзора, на конец июня зарегистрировано 59 случаев заражения.
Симптомы нового штамма
Еще один подтип — NB.1.8.1 («нимбус»)
Стоит ли волноваться
Несмотря на активное распространение нового штамма за рубежом, специалисты пока не считают Stratus особенно опасным. Он не демонстрирует повышенную вирулентность, и данные о его способности обходить иммунитет или вызывать тяжелое течение болезни пока отсутствуют.
Тем не менее, в Роспотребнадзоре подчеркивают: ситуация требует внимания. Новые штаммы могут быстро мутировать, поэтому расслабляться не стоит — особенно в преддверии осенне-зимнего сезона.
Профилактика: как защитить себя
- чаще мыть руки или использовать антисептик;
- избегать тесного контакта с заболевшими;
- при плохом самочувствии — оставаться дома;
- носить маску в людных местах, особенно в период вспышек.
Актуальна ли вакцинация
Поездки за границу: осторожность не помешает
С учетом активности Stratus в туристических странах Азии, Роспотребнадзор рекомендует сохранять осторожность при планировании отпусков. Не стоит отменять поездки, но важно учитывать санитарную обстановку и соблюдать меры защиты — особенно в аэропортах, отелях и местах массового скопления людей.