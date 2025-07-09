Рецепт холодного супа с арбузом: освежающий летний деликатес

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Летняя жара требует легких и освежающих блюд, и холодный арбузный суп — идеальный вариант.

Фото: нейросети
Этот необычный суп сочетает сладость арбуза, пикантность специй и свежесть мяты, а также явно превосходит калорийную окрошку на квасе и с майонезом. Арбузный суп отлично подходит для знойных дней, полезного перекуса или даже изысканного ужина.

Почему стоит попробовать арбузный суп

Фото: pxhere
  • Освежает – идеален в жару.
  • Быстрый в приготовлении – готовится за 15 минут.
  • Низкокалорийный – подходит для диет.
  • Богат витаминами (А, С, ликопин).

Ингредиенты (на 4 порции)

  • Арбуз (мякоть) – 800 грамм;
  • Огурец – 1 штука (средний);
  • Фета или брынза – 100 грамм;
  • Красный лук – ¼ от одной штуки;
  • Свежая мята – 10 листиков;
  • Лимонный сок – 2 столовых ложки;
  • Оливковое масло – 1 столовая ложка;
  • Соль, черный перец – по вкусу;
  • Чили (по желанию) – щепотка.

Варианты замены:

  • Фета → моцарелла (для нежного вкуса).
  • Красный лук → зеленый лук (менее резкий вкус).

Пошаговый рецепт

Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова
  1. Подготовка арбуза
  • Разрежьте арбуз, удалите косточки.
  • 600 грамм мякоти нарежьте кубиками (для супа-пюре), 200 грамм — мелко (для текстуры).
  1. Нарезка овощей и сыра
  • Огурец очистите от кожуры (если горькая), нарежьте мелкими кубиками.
  • Лук тонко нашинкуйте.
  • Сыр раскрошите вилкой.
  1. Сборка супа
  • В блендер положите 600 грамм арбуза, огурец, половину мяты, лимонный сок, масло, соль, перец.
  • Взбейте до однородности.
  • Добавьте оставшийся арбуз, лук, сыр и мелко порубленную мяту. Аккуратно перемешайте.
  1. Подача
  • Разлейте суп по тарелкам.
  • Украсьте мятой, сыром и каплей оливкового масла.
Важно: Подавайте охлажденным (можно предварительно поставить в холодильник на 1 час).

Вариации рецепта

  1. Острый вариант
  • Добавьте чили-хлопья или каплю табаско.
  • Посыпьте кинзой вместо мяты.
  1. Веганский
  • Замените фету на авокадо (кремовая текстура).
  1. Фруктовый
  • Добавьте дыню или клубнику для сладкой версии.

С чем подавать

  • Хрустящие гренки – для контраста текстуры.
  • Охлажденная креветки – для белкового дополнения.
  • Белый хлеб с чесноком – средиземноморский акцент.

Полезные советы

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  • Выбирайте арбуз без косточек – так суп будет нежнее.
  • Не храните больше суток – теряет свежесть.
  • Для густоты добавьте 2 столовые ложки натурального йогурта.
Пищевая ценность (1 порция)
  • Калории: 120 ккал
  • Белки: 4 грамма
  • Жиры: 5 грамм
  • Углеводы: 18 грамм

Арбуз для мозга: природный защитник от старения

Фото: pxhere
Как в своем Telegram-канале рассказала врач Зухра Павлова, арбуз — это не просто освежающее летнее лакомство, а настоящий суперфуд для здоровья мозга. Эта ягода обладает уникальными свойствами, которые делают ее особенно полезной для когнитивного здоровья.

Главные преимущества арбуза:

  1. Борется с обезвоживанием
    Мозг на 75% состоит из воды, и даже легкое обезвожиние может ухудшить концентрацию и память. Арбуз, состоящий на 92% из воды, идеально подходит для поддержания гидробаланса в жаркую погоду.
  2. Богат ликопином
    В арбузе содержится в 1,5 раза больше этого мощного антиоксиданта, чем в помидорах. Ликопин:
  • замедляет окислительный стресс, повреждающий клетки мозга;
  • снижает риск возрастных когнитивных нарушений;
  • защищает от преждевременного старения.
  1. Как правильно употреблять?
    Оптимальная норма — 1-2 дольки после основного приема пищи. Лучшие сочетания:
  • с брынзой (белок замедляет усвоение фруктозы);
  • в холодных супах (как в нашем рецепте выше);
  • как легкий десерт.

Важные предостережения:

  • Не заменяйте воду арбузом — избыток фруктозы может усилить аппетит;
  • При диабете ограничьте потребление до 200 грамм в день;
  • Учитывайте, что даже в полезных ягодах содержится фруктоза.
Арбуз – это вкусный и полезный способ поддержать здоровье мозга в летний период. Но помните, что для максимального эффекта важно сочетать его употребление с другими полезными привычками: контролем сахара в крови, физической активностью и отказом от вредных продуктов.

Холодный арбузный суп — это взрыв свежести, который удивит даже гурманов. Он сочетает сладкое, соленое и острое, а готовится проще, чем окрошка. Попробуйте — и этот рецепт станет одним из ваших любимых летних рецептов.

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