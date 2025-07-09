Рецепт холодного супа с арбузом: освежающий летний деликатес

Летняя жара требует легких и освежающих блюд, и холодный арбузный суп — идеальный вариант.
Этот необычный суп сочетает сладость арбуза, пикантность специй и свежесть мяты, а также явно превосходит калорийную окрошку на квасе и с майонезом. Арбузный суп отлично подходит для знойных дней, полезного перекуса или даже изысканного ужина.
Почему стоит попробовать арбузный суп
- Освежает – идеален в жару.
- Быстрый в приготовлении – готовится за 15 минут.
- Низкокалорийный – подходит для диет.
- Богат витаминами (А, С, ликопин).
Ингредиенты (на 4 порции)
- Арбуз (мякоть) – 800 грамм;
- Огурец – 1 штука (средний);
- Фета или брынза – 100 грамм;
- Красный лук – ¼ от одной штуки;
- Свежая мята – 10 листиков;
- Лимонный сок – 2 столовых ложки;
- Оливковое масло – 1 столовая ложка;
- Соль, черный перец – по вкусу;
- Чили (по желанию) – щепотка.
Варианты замены:
- Фета → моцарелла (для нежного вкуса).
- Красный лук → зеленый лук (менее резкий вкус).
Пошаговый рецепт
- Подготовка арбуза
- Разрежьте арбуз, удалите косточки.
- 600 грамм мякоти нарежьте кубиками (для супа-пюре), 200 грамм — мелко (для текстуры).
- Нарезка овощей и сыра
- Огурец очистите от кожуры (если горькая), нарежьте мелкими кубиками.
- Лук тонко нашинкуйте.
- Сыр раскрошите вилкой.
- Сборка супа
- В блендер положите 600 грамм арбуза, огурец, половину мяты, лимонный сок, масло, соль, перец.
- Взбейте до однородности.
- Добавьте оставшийся арбуз, лук, сыр и мелко порубленную мяту. Аккуратно перемешайте.
- Подача
- Разлейте суп по тарелкам.
- Украсьте мятой, сыром и каплей оливкового масла.
Важно: Подавайте охлажденным (можно предварительно поставить в холодильник на 1 час).
Вариации рецепта
- Острый вариант
- Добавьте чили-хлопья или каплю табаско.
- Посыпьте кинзой вместо мяты.
- Веганский
- Замените фету на авокадо (кремовая текстура).
- Фруктовый
- Добавьте дыню или клубнику для сладкой версии.
С чем подавать
- Хрустящие гренки – для контраста текстуры.
- Охлажденная креветки – для белкового дополнения.
- Белый хлеб с чесноком – средиземноморский акцент.
Полезные советы
- Выбирайте арбуз без косточек – так суп будет нежнее.
- Не храните больше суток – теряет свежесть.
- Для густоты добавьте 2 столовые ложки натурального йогурта.
Пищевая ценность (1 порция)
- Калории: 120 ккал
- Белки: 4 грамма
- Жиры: 5 грамм
- Углеводы: 18 грамм
Арбуз для мозга: природный защитник от старения
Как в своем Telegram-канале рассказала врач Зухра Павлова, арбуз — это не просто освежающее летнее лакомство, а настоящий суперфуд для здоровья мозга. Эта ягода обладает уникальными свойствами, которые делают ее особенно полезной для когнитивного здоровья.
Главные преимущества арбуза:
- Борется с обезвоживанием
Мозг на 75% состоит из воды, и даже легкое обезвожиние может ухудшить концентрацию и память. Арбуз, состоящий на 92% из воды, идеально подходит для поддержания гидробаланса в жаркую погоду.
- Богат ликопином
В арбузе содержится в 1,5 раза больше этого мощного антиоксиданта, чем в помидорах. Ликопин:
- замедляет окислительный стресс, повреждающий клетки мозга;
- снижает риск возрастных когнитивных нарушений;
- защищает от преждевременного старения.
- Как правильно употреблять?
Оптимальная норма — 1-2 дольки после основного приема пищи. Лучшие сочетания:
- с брынзой (белок замедляет усвоение фруктозы);
- в холодных супах (как в нашем рецепте выше);
- как легкий десерт.
Важные предостережения:
- Не заменяйте воду арбузом — избыток фруктозы может усилить аппетит;
- При диабете ограничьте потребление до 200 грамм в день;
- Учитывайте, что даже в полезных ягодах содержится фруктоза.
Арбуз – это вкусный и полезный способ поддержать здоровье мозга в летний период. Но помните, что для максимального эффекта важно сочетать его употребление с другими полезными привычками: контролем сахара в крови, физической активностью и отказом от вредных продуктов.
Холодный арбузный суп — это взрыв свежести, который удивит даже гурманов. Он сочетает сладкое, соленое и острое, а готовится проще, чем окрошка. Попробуйте — и этот рецепт станет одним из ваших любимых летних рецептов.