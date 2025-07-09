В Вологодской области вырос коэффициент рождаемости

Принятые в Вологодской области меры позволили снизить младенческую смертность и повысить рождаемость.
Как сообщает ФедералПресс, ряд принятых мер позволил снизить смертность не только новорожденных, но и матерей. Инициативы были воплощены в жизнь в рамках губернаторского проекта «Семья – оплот Русского Севера».
По словам замминистра здравоохранения Артура Айсулова, смертность новорожденных с февраля по июнь снизилась с 14,5 до 13,3 промилле. Положительная динамика отмечается и в рождаемости. С зимних показателей в 2,97 промилле, статистика доросла до летних 3.16 промилле. Соответствующие цифры прозвучали в рамках сессии областного парламента.
Среди мер, которые были введены в регионе, оказались процедуры ЭКО. Будущие родители смогли бесплатно пройти репродуктивную диспансеризацию. Беременные, по новым мерам поддержки, смогли прибывать в перинатальный центр с 35 недели беременности.
Важными мерами для поднятия демографии в Вологодской области оказались выплаты семьям за рождение детей, а также запрет продажи алкоголя. Последняя мера снизила число преступлений в регионе и одновременно повысила количество зожников.
Ключевой стала мера по поддержке медицины в регионе. В больницы поступает новое оборудование, а персонал мотивируют работать.