Аллерголог озвучила самую сложную для диагностики аллергию

Врач-аллерголог рассказала, какую аллергию тяжелее всего выявить у пациента.
В беседе с NEWS.ru аллерголог-иммунолог Видновской больницы Наталья Попова отметила, что больше всего загвоздок у докторов возникает в распознании аллергии на лекарства. По словам специалиста, осложняется диагностика ложноположительными итогами тестов.
Чтобы определить, что тот или иной препарат вызывает иммунную реакцию, в больницах используют тесты на коже. Еще один метод выявления – анализ крови. Для последнего в образцах медики ищут антитела класса IgE.
Попова подчеркнула, что в современном мире до сих пор нет возможности поставить диагноз «лекарственная аллергия» только лишь по итогам лабораторных анализов. Нет возможности определить аллергию и по тестам на коже. Причина – в отсутствии стандартов для данных проб.
Еще один подводный камень – аллергия, которая не проявляется мгновенно. Анализы выявят ответ организма только в том случае, если реакция антител на раздражитель развивается мгновенно. Однако существуют пациенты, у которых иммунная система отодвинет реакцию на препарат.