Аллерголог озвучила самую сложную для диагностики аллергию

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Врач-аллерголог рассказала, какую аллергию тяжелее всего выявить у пациента.

Фото: Baltphoto / Ирина Мотина

В беседе с NEWS.ru аллерголог-иммунолог Видновской больницы Наталья Попова отметила, что больше всего загвоздок у докторов возникает в распознании аллергии на лекарства. По словам специалиста, осложняется диагностика ложноположительными итогами тестов.

Чтобы определить, что тот или иной препарат вызывает иммунную реакцию, в больницах используют тесты на коже. Еще один метод выявления – анализ крови. Для последнего в образцах медики ищут антитела класса IgE.

Попова подчеркнула, что в современном мире до сих пор нет возможности поставить диагноз «лекарственная аллергия» только лишь по итогам лабораторных анализов. Нет возможности определить аллергию и по тестам на коже. Причина – в отсутствии стандартов для данных проб.

Еще один подводный камень – аллергия, которая не проявляется мгновенно. Анализы выявят ответ организма только в том случае, если реакция антител на раздражитель развивается мгновенно. Однако существуют пациенты, у которых иммунная система отодвинет реакцию на препарат.
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