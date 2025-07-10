Что надо знать о тепловых судорогах, тепловой сыпи и других симптомах тепловой болезни

Новое исследование, посвященное смертельным случаям, связанным с жарой, в США в период с 1999 по 2023 год показало, что в прошлом году — самом жарком за всю историю наблюдений — было зарегистрировано наибольшее количество смертей, причиной которых была жара.
Если в 2004 году таких случаев было 311, то в 2023 году — 2325.
Почему нас должна волновать тепловая болезнь?
Летом температура может вырастать до критических отметок даже в тех российских регионах, где обычно достаточно комфортно в июле и августе. По мере того, как становится все жарке, возрастает и количество обращений к медикам по причине ухудшения состояния.
Если говорить о США, то там в 2023 году было зарегистрировано почти 120 000 обращений в отделения неотложной помощи из-за жары, и 90 % из них произошли в период с мая по сентябрь. Чаще всего к врачу и обращались мужчины в возрасте от 18 до 64 лет.
«С приближением жарких летних месяцев важно заранее позаботиться о том, чтобы защитить себя и близких от тепловых расстройств. Особенно важно соблюдать меры предосторожности тем, кто более чувствителен к жаре, например детям, пожилым людям, беременным, тем, кто работает на открытом воздухе, людям, у которых нет доступа к прохладным местам и жидкости, а также людям с хроническими заболеваниями»,
— говорит доктор Марк Тауб, врач скорой помощи в медицинском центре MemorialCare Saddleback в Калифорнии.
Что такое тепловое заболевание?
Тепловое заболевание (также известное как гипертермия) — это общий термин, используемый для описания нескольких состояний, которые могут возникнуть у человека при воздействии повышенной температуры.
Тепловые расстройства обычно проявляются следующими состояниями:
- Тепловые судороги: это может быть первым признаком теплового удара. Обычно они проявляются в виде болезненных мышечных спазмов в ногах и животе.
- Тепловая сыпь: раздражение кожи, которое может возникнуть при обильном потоотделении в жаркие и влажные дни.
- Тепловое истощение: это реакция организма на чрезмерную потерю воды и соли, которая обычно происходит из-за обильного потоотделения. Может вызвать усталость и головокружение, а также другие негативные симптомы.
- Тепловой удар: также известен как солнечный удар. Это самое серьезное тепловое заболевание. Оно развивается, когда организм больше не может контролировать температуру тела и охлаждаться, поскольку механизм потоотделения выходит из строя. Температура тела может достигнуть 41 градуса и выше в течение 10-15 минут. Тепловой удар нередко приводит к инвалидности и смерти.
Какие симптомы у тепловых заболеваний
Симптомы тепловых расстройств различаются в зависимости от их типа.
Тепловые судороги
Мышечные спазмы в животе, руках или ногах
Боль в животе, руках или ногах
Спазмы в животе, руках или ногах
Тепловая сыпь
Появление красной мелкой сыпи
Мелкие прыщи или волдыри, которые появляются на шее, верхней части груди, в паху, под грудью и в локтевых сгибах
Тепловое истощение
Головная боль
Тошнота
Головокружение
Слабость
Раздражительность
Жажда
Сильное потоотделение
Повышенная температура тела
Мочеиспускание реже обычного
Солнечный удар
Спутанность сознания, изменение психического состояния, невнятная речь
Потеря сознания
Горячая, сухая кожа или повышенное потоотделение
Припадки
Очень высокая температура тела
Насколько опасна тепловая болезнь?
Это зависит от типа теплового расстройства.
«Тепловая сыпь и тепловые судороги могут доставить дискомфорт, но обычно не представляют серьезной опасности, если сразу принять меры»,
— отметил доктор Льюис Нельсон, заведующий отделением неотложной помощи в Медицинской школе Рутгерса в Нью-Джерси.
Но солнечный удар и обморок от жары тоже могут случиться с каждым. А это уже опасно для жизни.
«При солнечном ударе могут возникнуть проблемы с органами, почечная недостаточность, проблемы с сердцем и симптомы, похожие на инсульт. От него можно умереть»,
— заявил доктор Эрик Эдкинс, врач скорой помощи в Медицинском центре Векснера при Университете штата Огайо.
Появились симптомы. Что делать?
Врачи рекомендуют как можно скорее уйти с жары, если вы плохо себя чувствуете.
«Самое важное, что нужно сделать, если вам плохо в жару, — это переместиться в более прохладное место. Это может быть просто уход в тень или возвращение в помещение»,
— говорит Нельсон.
Использование вентилятора может ускорить испарение пота и помочь охладиться, но Нельсон отмечает, что при высоких температурах это не очень эффективно.
Более того, не рекомендуется использовать вентиляторы, когда индекс жары, представляющий собой совокупность температуры и влажности, превышает 37 градусов по Цельсию.
«Очень важно следить за тем, чтобы организм получал достаточное количество жидкости. Восполнение потерянной с потом жидкости и электролитов поможет избежать снижения уровня натрия в крови»,
— говорит Нельсон.
Также рекомендуется снять лишнюю одежду и обернуться влажными полотенцами или простынями, если они есть под рукой, чтобы охладиться, говорит Эдкинс. Можно также побрызгать на тело водой.
Врачи также порекомендовали незамедлительно обратиться за медицинской помощью, если тепловые судороги длятся более часа, у человека началась рвота или если симптомы теплового истощения усиливаются или длятся более часа.
Если у кого-то наблюдаются симптомы теплового удара, немедленно звоните по единому номеру 112, который действует по всей России.
Летом в машине жарко. Как охладиться?
Температура в автомобиле может резко возрасти на солнце, и исследование показало, что температура в салоне может достигать 46 градусов, а на сиденьях — 50 градусов по Цельсию.
«Кратковременное пребывание в нагретой на солнце машине, как правило, безопасно, но лучше открыть окна или включить кондиционер, чтобы снизить температуру. Внутри автомобиля, особенно на солнце, температура может стать небезопасной, если его не охладить, поэтому не оставляйте детей или домашних животных в закрытых машинах, даже если на них не попадают солнечные лучи»,
— напомнил Нельсон.
По возможности надо парковаться в тени. Солнцезащитный козырек в автомобиле также может помочь отвести тепло от салона. Если в вашем автомобиле нет кондиционера, а на улице очень жарко, стоит воспользоваться общественным транспортом с кондиционерами при его наличии.
Какие способы сохранять прохладу наиболее эффективны?
Если вы чувствуете, что вам становится жарко, есть несколько способов быстро охладиться.
- Пить много воды — очевидное решение, но Адкинс также рекомендует следить за цветом мочи. Если она бледно-желтая, значит, вы пьете достаточно воды. Если она темно-желтая, оранжевая или коричневая, это основной признак обезвоживания.
- Использование вентиляторов, в том числе портативных, когда индекс жары не превышает 37 градусов, может быть полезным, как и обливание прохладной водой.
- Прохладные влажные салфетки на запястьях, шее и лодыжках помогут снизить температуру тела.
- По возможности не стоит выходить на улицу в самое жаркое время дня, с 10:00 до 14:00.
- Берите с собой бутылку воды, чтобы поддерживать водный баланс.
В целом врачи подчёркивают, что важно следить за прогнозом погоды в вашем регионе и принимать меры, чтобы не перегреться.